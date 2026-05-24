V 15. etape triumfoval Lavik Dversnes po úniku, Kubiš 91.
V ružovom drese zostáva Dán Jonas Vingegaard.
Autor TASR
Miláno 24. mája (TASR) - Nórsky cyklista Fredrik Lavik Dversnes zvíťazil v 15. etape pretekov Giro d'Italia, keď po celodennom úniku zdolal v záverečnom šprinte trio Talianov. Pre Nóra, ale aj jeho tím Uno-X Mobility, to bolo historicky prvé víťazstvo na Gire. Slovák Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Rose Rockets finišoval na 91. mieste. V ružovom drese zostáva Dán Jonas Vingegaard.
Po sobotňajšej náročnej horskej etape čakalo na pelotón rovinatých 157 kilometrov z Voghery do Milána, kde cyklisti absolvovali päť mestských okruhov. Zatiaľ čo v 14. etape mali jazdci v nohách 4350 výškových metrov, v nedeľu ich čakalo len 612. V druhom najväčšom meste Talianska sa už niekoľkokrát končilo samotné Giro, no v tomto ročníku sa v ňom uzavrie druhý týždeň pretekov.
Od úvodu sa nastupovalo do úniku, v ktorom sa usadilo kvarteto Fredrik Lavik Dversnes (Uno-X Mobility), Martin Marcellusi (Bardiani CSF) a dvojica jazdcov tímu Polti VisitMalta Mirco Maestri a Mattia Bais. Pelotón im však nedával viac ako tri minúty náskoku, keďže šprintéri si robili zálusk na etapový triumf.
Tímy sa však sťažovali na okruh v Miláne a na nebezpečnosť bariér, kvôli čomu riaditeľstvo pretekov neutralizovalo etapu pri nájazde do záverečného kola a do celkového poradia sa brali časy zo štvrtého prejazdu cieľom. Favoriti na ružový dres si vystúpili z čela pelotónu, kde začali pracovať šprintérske tímy, ktoré sťahovali náskok úniku. Ten dlhší čas neklesal pod minútu a Unibet Rose Rockets tak už 18 kilometrov pred cieľom poslal na čelo stíhajúcej skupiny Slováka Kubiša.
Čelné kvarteto však spolupracovalo a držalo si stabilný náskok, ktorý mal pri nájazde do záverečného kilometra hodnotu 20 sekúnd. Na cieľovej rovinke ešte prišlo k taktizovaniu, no pelotón už únik dňa nedokázal dobehnúť. V špurte bol najrýchlejší Lavik Dversnes, ktorý vybojoval historicky prvý triumf na Gire pre seba, ale aj pre svoj tím Uno-X Mobility. Tesne za 29-ročným Nórom finišoval Maestri a pódium uzavrel Marcellusi. „Všetci traja Taliani so mnou skvelo spolupracovali. Vedel som, že toto môže byť dobrá príležitosť na víťazstvo. Chcel som chodiť do únikov, preto som to dnes vyskúšal,“ komentoval svoj siedmy triumf v kariére Lavik Dversnes.
Výsledky 15. etapy Giro d'Italia (Voghera - Miláno, 157 km):
1. Fredrik Lavik Dversnes (Nór./Uno-X Mobility) 3:03:18 h, 2. Mirco Maestri (Tal./Team Polti VisitMalta), 3. Martin Marcellusi (Tal./Bardiani CSF 7 Saber), 4. Mattia Bais (Tal./Team Polti VisitMalta) všetci rovnaký čas ako víťaz, 5. Paul Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) +57 s, 6. Dylan Groenewegen (Hol./Unibet Rose Rockets), 7. Tobias Lund Andersen (Nór./Decathlon CMA CGM Team), 8. Ethan Vernon (V.Brit./NSN Cycling Team), 9. Paul Penhoet (Fr./Groupama - FDJ United), 10. Luca Mozzato (Tal./Tudor Pro Cycling Team), ..., 91. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) všetci rovnaká strata ako Magnier
Celkové poradie po 15 z 21 etáp:
1. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma) 59:12:56 h, 2. Afonso Eulalio (Portug./Bahrajn - Victorious) +2:20 min., 3. Felix Gall (Rak./Decathlon CMA CGM Team) +2:50, 4. Thymen Arensman (Hol./Netcompany Ineos) +3:03, 5. Jay Hindley (Austr./Red Bull-Bora-Hansgrohe) +3:43, 6. Giulio Pellizzari (Tal./Red Bull-Bora-hansgrohe) +4:22, 7. Michael Storer (Austr./Tudor Pro Cycling Team) +4:46, 8. Ben O'Connor (Austr./Team Jayco AlUla) +5:22, 9. Derek Gee-West (Kan./Lidl-Trek) +5:41, 10. Davide Piganzoli (Tal./Visma-Lease a Bike) +6:13, ..., 140. KUBIŠ +3:24:05 h
