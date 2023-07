Vingegaard presvedčivo zvíťazil v časovke a priblížil sa triumfu

Combloux 18. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Jumbo-Visma dominantným spôsobom triumfoval v utorňajšej 16. etape Tour de France. V jedinej časovke 110. ročníka bol o 1:38 min. rýchlejší než druhý v poradí Slovinec Tadej Pogačar z UAE Team Emirates. Vingegaard si upevnil pozíciu lídra priebežného poradia a výrazne sa priblížil celkovému prvenstvu. Na druhého v celkovom hodnotení Pogačara má náskok 1:48 min. Slovák Peter Sagan obsadil v časovke 86. miesto.



Cyklisti absolvovali 22,4 km dlhú trať, ktorú spestrilo aj stúpanie druhej kategórie Côte de Domancy so sklonom 9,4 percenta. Do boja o prvenstvo podľa očakávania najvýraznejšie prehovorili najvážnejší adepti na celkové víťazstvo. Pogačar vyšiel na trať ako predposledný, za ním šiel Vingegaard. Slovinec odštartoval ideálne a o 26 sekúnd prekonal najlepší čas na prvom medzičase, no Dán reagoval ešte impozantnejšie a bol o 16 sekúnd rýchlejší. Vingegaard išiel po celý čas agresívne a na hranici rizika, no zámer mu vyšiel. Pred záverečným stúpaním vymenil Pogačar bicykel, Vingegaard ostal na časovkárskom. Čas van Aerta 35:27 min bol pomerne dlho najlepší a výborným výkonom ho neprekonal ani Pello Bilbao, ktorý zaostal o 4 s. Líder celkového poradia naďalej pokračoval v dominantnej jazde a jeho náskok na svojho rivala bol na treťom medzičase už 65-sekundový. Pogačar sa po dojazde do cieľa nakrátko stal lídrom, no Vingegaard mal výrazne lepšie medzičasy, ktoré vyústili do 98-sekundového náskoku na svojho najväčšieho konkurenta.



Peter Sagan odštartoval ako 25. a do cieľa prišiel so stratou 1:34 min. na dovtedajšieho lídra Devenynsa. Priebežne mu patrila 5. priečka, no postupne z nej klesal. Napokon ho klasifikovali na 86. mieste s mankom 6:35 minút.



Do konca 110. ročníka TdF ostáva ešte päť etáp. Stredajšia s poradovým číslom 17 a dĺžkou 166 km bude mať hornatý charakter a povedie zo Saint Gervais Mont Blanc do Courchevelu. Na jazdcov čakajú štyri horské prémie a jedna šprintérska.