Mohorič triumfoval v 19. etape Tour de France

výsledky 19. etapy (Moirans-en-Montagne-Poligny, 173,0 km):

1. Matej Mohorič (Slov./Bahrajn-Victorious) 3:31:02 h,

2. Kasper Asgreen (Dán./Soudal Quick-Step) rovanký čas,

3. Ben O´Connor (Aus./AG2R Citroën) +4 s,

4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) +39,

5. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek),

6. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma),

7. Luka Mezgec (Slov./Jayco-AlUla),

8. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-EasyPost),

9. Matteo Trentin (Tal./SAE Team Emirates),

10. Thomas Pidcock (V. Brit./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas,

... 149. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) +16:45

celkové poradie po 19. etape:

1. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 75:49:24 h,

2. Tadej Pogačar (Slov./UAE Emirates) +7:35 min,

3. Adam Yates (V. Brit./UAE Emirates) +10:45,

4. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +12:01,

5. Simon Yates (V. Brit./Jayco AlUla) +12:19,

6. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +12:50,

7. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +13:50,

8. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën Team) +16:11,

9. Sepp Kuss (USA/Jumbo Visma) +16:49,

10. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +17:57,

... 131. SAGAN +4:48:57



bodovacia súťaž:

1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 377 b,

2. Mads Pedersen (Dán./Lidl–Trek) 238,

3. Bryan Coquard (Fr./Cofidis) 188,

... 54. SAGAN 33

súťaž vrchárov:

1. Giulio Ciccone (Tal./Lidl-Trek) 88 b,

2. Felix Gall (Rak./AG2R Citroën) 82,

3. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 81

Poligny 21. júla (TASR) - Slovinský cyklista Matej Mohorič z tímu Bahrajn-Victorious triumfoval v piatkovej 19. etape Tour de France z Moirans-en-Montagne do Poligny. Víťaza potvrdila až cieľová fotografia, na ktorej bol Mohorič tesne pred Dánom Kasperom Asgreenom. Pretekár Soudalu-QuickStep bol blízko k druhému víťazstvu po sebe. Tretiu priečku obsadil Ben O´Connor z tímu AG2R Citroën. Pelotón prišiel do cieľa s vyše trinásťminútovým mankom, no v celkovom poradí sa nič nezmenilo a na čele zostal Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) prišiel do cieľa na 149. mieste.Pre 28-ročného Mohoriča to bolo tretie etapové víťazstvo na TdF, prvé dve dosiahol v roku 2019.poznamenal víťaz.Piatková etapa sa išla v mimoriadne vysokom tempe. Priemerná rýchlosť víťaza dosiahla až 49,13 km/h, čo je jednoznačne najviac v prebiehajúcom ročníku. Okrem ôsmej (47,704 km/h) a siedmej etapy (45,013 km/h) nemal víťaz priemer nad 45 km/h.Na úvodných kilometroch sa niekoľkí pretekári snažili odtrhnúť sa od pelotónu, ale bez úspechu. Pelotón reagoval na ďalšie pokusy o únik a zmaril ich aj vďaka vysokému tempu. Po 16 km sa odtrhol Peter Sagan, pred pelotónom si vytvoril menší náskok, ale prišiel oň po dvoch kilometroch. Snahu o únik predviedli aj Alexej Lucenko a mimoriadne aktívny Mads Pedersen. Prvý menovaný napokon získal jeden bod za prvenstvo na prvej z dvoch horských prémií Cote du Bois de Lionge. Táto dvojica sa aj po zjazde držala pred pelotónom, ktorý sa mierne trhal, no v jeho prednej časti sa držali všetci favoriti etapy. Na 37. kilometri sa skupina cyklistov v popredí dotiahla na dvojicu Lucenko, Pedersen. Aj ďalšie pokusy o únik boli neúspešné, no na 50. kilometri sa sformovala 9-členná skupina s Tiesjom Benootom, Matteom Trentinom či Julianom Alaphilippeom, ktorá si vypracovala výraznejší vyše minútový náskok. Po 90 km mal problémy s reťazou Nils Politt, ktorý bol dovtedy v úniku, a po výmene sa nakrátko prepadol až za pelotón. Jediná šprintérska prémia 19. etapy sa stala korisťou Pedersena, ktorý uspel pred Victorom Campenaertsom a Warrenom Barguilom.Približne 65 km pred cieľom sa sformovala skupina s 36 pretekármi, ktorá mala minútový náskok na pelotón. V druhej horskej prémii piatkovej etapy Cote d'Ivory získal plný počet bodov Mohorič a spoločne s Asgreenom a O´Connorom mali počas zjazdu vyše 20-sekundový náskok na stíhaciu skupinu. Tá bola 10 km pred cieľom v zložení Chris Laporte, Trentin, Tom Pidcock, Jasper Philipsen, Alberto Bettiol, Pedersen, Mathieu van der Poel, Zimmermann a Luka Mezgec.Trojčlenný únik sa v závere popasoval o víťazstvo, O´Connor nestačil v špurte na dvojicu, z ktorej bol napokon úspešnejší Mohorič, keď o milimetre uspel pred Asgreenom.Predposledná 20. etapa 110. ročníka TdF je na programe v sobotu od 13.30 h. Cyklistov čaká 134 km v hornatom teréne, trasa povedie z Belfortu do Le Makrstein Fellering.