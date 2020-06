V 20. kole Slovenskej hokejbalovej extraligy víťazili domáce tímy

SHbE 20. kolo :



PROTEF Považská Bystrica - Lion Svidník 7:2 (1:1, 4:1, 2:0)



Góly: 2. Linet, 19. Drábik, 21. Škrabko, 25. Piják, 26. Poliaček, 40. Škrabko, 41. Linet - 18. Štefkovič, 20. Džupina







Nitrianski Rytieri Nitra - Leaders Ružinov 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)



Góly: 5. Jaššo, 11. Tábi, 23. Ma. Gajdoš, 43. Káčer - 44. Simon (z trestného strieľania)







Hokejmarket Skalica - Kometa Vrútky 4:1 (0:1, 2:0, 2:1)



Góly: 17. Šmida, 18. Zelenka, 40. Sobol, 45. Martinusík - 9. Fillo







LG Green Staff Bratislava - HBC Košice 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 24. Tomkovič, 25. Bilik - 18. Štefanco



tabuľka:

1. LG Bratislava 19 87:39 43 *



2. Skalica 19 70:41 41 *



3. P. Bystrica 19 86:40 39 *



4. Vrútky 19 76:53 37 *



5. Nitra 19 68:45 34 *



6. Košice 19 41:41 29 *



7. Ružinov 20 49:57 25 *



8. Pruské 20 44:60 25



9. Svidník 20 60:86 24 *



10. Jokerit 19 39:63 18



11. Kežmarok 19 21:116 3

Bratislava 14. júna (TASR) - V 20. kole Slovenskej hokejbalovej extraligy (SHbE) mužov sa zrodili iba triumfy domácich tímov. Na čele priebežnej tabuľky zostala LG Bratislava, ktorá má pred posledným kolom základnej časti najlepšiu šancu postúpiť do vyraďovačky z prvého miesta. Prvá časť sezóny, ktorú po prestávke zavinenej pandémiou koronavírusu obnovili v sobotu, sa uzavrie o týždeň tromi zápasmi 21. kola.* istý postup do play off, Pruské, Jokerit a Kežmarok už v súťaži nepokračujú.