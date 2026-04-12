V 24. kole uspeli hráči Malženíc, Zlatých Moraviec a „béčka“ Slovana
Zlaté Moravce-Vráble triumfovali na pôde B-tímu Žiliny výsledkom 4:1, „béčko“ Slovana Bratislava zdolalo Sláviu TU Košice 4:1.
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Futbalisti Dynama Malženice zvíťazili v 24. kole MONACObet ligy nad Považskou Bystricou 4:2. Pre domáci tím to bolo piate víťazstvo z uplynulých šiestich duelov. Zlaté Moravce-Vráble triumfovali na pôde B-tímu Žiliny výsledkom 4:1, „béčko“ Slovana Bratislava zdolalo Sláviu TU Košice 4:1.
MONACObet liga - 24. kolo:
ŠK Slovan Bratislava B - Slávia TU Košice 4:1 (3:0)
Góly: 15. Kianga, 19., 25. a 55. Maroš – 50. Trebuňák, Rozhodovali: Janček – Tokoš, Lenický, ŽK: Gáll (Slovan B).
MŠK Žilina B - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:4 (1:2)
Góly: 28. Bortoli – 16. Macák, 37. Kubista, 64. Balaj, 89. Darboe, Rozhodovali: Kišš – Uram, Farkaš, ŽK: Jokl, Škvarka - Duga, 120 divákov.
OFK Dynamo Malženice - MŠK Považská Bystrica 4:2 (1:1)
Góly: 27. Arthur, 52. Turanský, 70. Fábry, 79. Trello – 15. Čelko, 77. Zemko, Rozhodovali: Valent – Čajka, Tůma, ŽK: Jantsch - Chaban, Potopa.
