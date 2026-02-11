< sekcia Šport
V 26. kole SBL víťazili hlavne domáce tímy, vonku uspela len Nitra
Basketbalisti Patrioti Levice zostávajú aj po 26. kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) suverénnym lídrom súťaže.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice zostávajú aj po 26. kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) suverénnym lídrom súťaže. Na domácej palubovke zaznamenali štvrtú výhru po sebe, Spišských Rytierov zdolali 98:84.
Po troch víťazstvách po sebe neuspeli hráči Komárna, v Handlovej prehrali 80:84 po predĺžení. V súboji tabuľkových susedov Iskra Svit uspela proti BKM Mimel Lučenec najtesnejším možným rozdielom - 90:89. Na palubovke súpera uspela v stredajšom programe 26. kola len Nitra Blue Wings, z Košíc si odnášala výhru 87:60.
Tipos SBL - 26. kolo:
Košice Wolves - Nitra Blue Wings 60:87 (32:40)
najviac bodov: Halada 16, Wolfe 12, Montgomery 10 - Bailey 15, Bolek 14, Ragland (12 doskokov) a Šimko po 11
Iskra Svit - BKM Mimel Lučenec 90:89 (47:52)
najviac bodov: Dailey 18, Jackson 17 (10 asistencií), Witt 16 - Beaubrun (13 doskokov) a Bonne po 22, Smith 18 (10 doskokov)
MBK Baník Handlová - BC Komárno 84:80 pp (31:32, 74:74)
najviac bodov: McLaughin a Petráš po 16, Henson 15 - Volárik a Wiggins po 18, Gray 16
Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 98:84 (46:34)
najviac bodov: McGill 25 (12 asistencií), Mawein 20, Wesson 14 (11 doskokov) - Jefferson 16, Kenney a Stevanovič po 14
