V 26. kole SBL víťazili hlavne domáce tímy, vonku uspela len Nitra

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Basketbalisti Patrioti Levice zostávajú aj po 26. kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) suverénnym lídrom súťaže.

Bratislava 11. februára (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice zostávajú aj po 26. kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) suverénnym lídrom súťaže. Na domácej palubovke zaznamenali štvrtú výhru po sebe, Spišských Rytierov zdolali 98:84.

Po troch víťazstvách po sebe neuspeli hráči Komárna, v Handlovej prehrali 80:84 po predĺžení. V súboji tabuľkových susedov Iskra Svit uspela proti BKM Mimel Lučenec najtesnejším možným rozdielom - 90:89. Na palubovke súpera uspela v stredajšom programe 26. kola len Nitra Blue Wings, z Košíc si odnášala výhru 87:60.



Tipos SBL - 26. kolo:

Košice Wolves - Nitra Blue Wings 60:87 (32:40)

najviac bodov: Halada 16, Wolfe 12, Montgomery 10 - Bailey 15, Bolek 14, Ragland (12 doskokov) a Šimko po 11



Iskra Svit - BKM Mimel Lučenec 90:89 (47:52)

najviac bodov: Dailey 18, Jackson 17 (10 asistencií), Witt 16 - Beaubrun (13 doskokov) a Bonne po 22, Smith 18 (10 doskokov)



MBK Baník Handlová - BC Komárno 84:80 pp (31:32, 74:74)

najviac bodov: McLaughin a Petráš po 16, Henson 15 - Volárik a Wiggins po 18, Gray 16



Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 98:84 (46:34)

najviac bodov: McGill 25 (12 asistencií), Mawein 20, Wesson 14 (11 doskokov) - Jefferson 16, Kenney a Stevanovič po 14
