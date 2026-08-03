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Sparta po obrate zdolala Lyon 2:1 v 1. zápase 3. predkola
Lyon išiel do vedenia v závere prvého polčasu, keď Martin Suchomel v snahe zabrániť skórovať Corentinovi Tolissovi nešťastne usmernil loptu povedľa Surovčíka a dal si vlastný gól.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. augusta (TASR) - Futbalisti pražskej Sparty zdolali v utorkovom prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov Olympique Lyon 2:1. Duel priniesol súboj slovenských brankárov Jakuba Surovčíka a Dominika Greifa. Víťaz dvojzápasu bude v play off čeliť postupujúcemu z dvojice Fenerbahce - Sturm Graz, zatiaľ čo zdolaný má istú miestenku v ligovej fáze Európskej ligy.
Lyon išiel do vedenia v závere prvého polčasu, keď Martin Suchomel v snahe zabrániť skórovať Corentinovi Tolissovi nešťastne usmernil loptu povedľa Surovčíka a dal si vlastný gól. Greifa prekonali domáci najprv dvakrát z ofsajdu, ale v 63. minúte už prišiel o čisté konto po presnej koncovke Matěja Ryneša. O pár minút neskôr zahodil penaltu strelou nad bránu Tolisso a o trest sa postaral krátko nato hlavičkou John Mercado. Sparta tak dokonala obrat a do Francúzska pôjde s tesným náskokom. Ďalší Slovák v drese pražského tímu Lukáš Haraslín naskočil z lavičky v 84. minúte, zatiaľ čo Dominik Hollý do zápasu nezasiahol.
V ďalšom stretnutí FC Ararat-Armenia zvíťazil nad slovinským NK Celje 2:1. V Arménsku skórovali ako prví hostia, keď v 21. minúte premenil pokutový kop Svit Sešlar, ale domáci otočili stav po góloch Artura Serobjana z 38. a Francu Carlosa zo 70. minúty. Víťaz dvojzápasu sa stretne v play off s bratislavským Slovanom, ak slovenský majster postúpi cez švédskeho súpera Mjällby AIF.
Spomedzi utorkových prvých zápasov 3. predkola LM priniesol najviac gólov duel v Belgicku, keď Royale Union Saint-Gilloise a FK Bodö/Glimt remizovali 3:3. Domáci išli prvýkrát do vedenia v 88. minúte, no hostia z Nórska ešte stihli v nadstavenom čase vyrovnať. Najlepšiu pozíciu pred odvetou si vypracovalo Dinamo Záhreb, ktoré deklasovalo Žalgiris Kaunas 5:0. Hapoel Beer Ševa zdolal Crvenu zvezdu Belehrad 1:0, hoci od 58. minúty dohrával bez vylúčeného hráča.
Odvety sú na programe v utorok 11. augusta.
Lyon išiel do vedenia v závere prvého polčasu, keď Martin Suchomel v snahe zabrániť skórovať Corentinovi Tolissovi nešťastne usmernil loptu povedľa Surovčíka a dal si vlastný gól. Greifa prekonali domáci najprv dvakrát z ofsajdu, ale v 63. minúte už prišiel o čisté konto po presnej koncovke Matěja Ryneša. O pár minút neskôr zahodil penaltu strelou nad bránu Tolisso a o trest sa postaral krátko nato hlavičkou John Mercado. Sparta tak dokonala obrat a do Francúzska pôjde s tesným náskokom. Ďalší Slovák v drese pražského tímu Lukáš Haraslín naskočil z lavičky v 84. minúte, zatiaľ čo Dominik Hollý do zápasu nezasiahol.
V ďalšom stretnutí FC Ararat-Armenia zvíťazil nad slovinským NK Celje 2:1. V Arménsku skórovali ako prví hostia, keď v 21. minúte premenil pokutový kop Svit Sešlar, ale domáci otočili stav po góloch Artura Serobjana z 38. a Francu Carlosa zo 70. minúty. Víťaz dvojzápasu sa stretne v play off s bratislavským Slovanom, ak slovenský majster postúpi cez švédskeho súpera Mjällby AIF.
Spomedzi utorkových prvých zápasov 3. predkola LM priniesol najviac gólov duel v Belgicku, keď Royale Union Saint-Gilloise a FK Bodö/Glimt remizovali 3:3. Domáci išli prvýkrát do vedenia v 88. minúte, no hostia z Nórska ešte stihli v nadstavenom čase vyrovnať. Najlepšiu pozíciu pred odvetou si vypracovalo Dinamo Záhreb, ktoré deklasovalo Žalgiris Kaunas 5:0. Hapoel Beer Ševa zdolal Crvenu zvezdu Belehrad 1:0, hoci od 58. minúty dohrával bez vylúčeného hráča.
Odvety sú na programe v utorok 11. augusta.
Liga majstrov - prvé zápasy 3. predkola:
Sparta Praha – Olympique Lyon 2:1 (0:1)
/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral od 84. min., D. Hollý na lavičke - D. Greif odchytal celý zápas/
Dinamo Záhreb – Žalgiris Kaunas 5:0 (2:0)
Olympiakos Pireus – NEC Nijmegen 0:0
Royale Union Saint-Gilloise – FK Bodö/Glimt 3:3 (2:2)
Hapoel Beer Ševa – Crvena zvezda Belehrad 1:0 (1:0)
Levski Sofia – FC Kajrat Almaty 1:0 (0:0)
FC Ararat-Armenia – NK Celje 2:1 (1:1)
Sparta Praha – Olympique Lyon 2:1 (0:1)
/J. Surovčík odchytal celý zápas, L. Haraslín hral od 84. min., D. Hollý na lavičke - D. Greif odchytal celý zápas/
Dinamo Záhreb – Žalgiris Kaunas 5:0 (2:0)
Olympiakos Pireus – NEC Nijmegen 0:0
Royale Union Saint-Gilloise – FK Bodö/Glimt 3:3 (2:2)
Hapoel Beer Ševa – Crvena zvezda Belehrad 1:0 (1:0)
Levski Sofia – FC Kajrat Almaty 1:0 (0:0)
FC Ararat-Armenia – NK Celje 2:1 (1:1)