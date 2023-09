V 30-člennej nominácii na Zlatú loptu sú Messi i Haaland,chýba Ronaldo

Nominácie na anketu Zlatá Lopta 2023



muži:



Kylian Mbappe (PSG)



Kim Min-Jae (Neapol/Bayern Mníchov)



Victor Osimhen (Neapol)



Luka Modrič (Real Madrid)



Harry Kane (Tottenham Hotspur/Bayern Mníchov)



Lionel Messi (PSG/Inter Miami)



Rodri (Manchester City)



Lautaro Martinez (Inter Miláno)



Antoine Griezmann (Atletico Madrid)



Robert Lewandowski (Barcelona)



Julian Alvarez (Manchester City)



Yassine Bounou (Sevilla/Al-Hilal)



Vinicius Junior (Real Madrid)



Ilkay Gündogan (Manchester City/Barcelona)



Martin Ödegaard (FC Arsenal)



Erling Haaland (Manchester City)



Nicolo Barella (Inter Miláno)



Ruben Dias (Manchester City)



Emiliano Martinez (Aston Villa)



Chviča Kvaracchelija (Neapol)



Bernardo Silva (Manchester City)



Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG)



Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)



Kevin De Bruyne (Manchester City)



Bukayo Saka (FC Arsenal)



Mohamed Salah (FC Liverpool)



Jamal Musiala (Bayern Mníchov)



Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad)



Andre Onana (Inter Miláno/Manchester United)



Joško Gvardiol (RB Lipsko/Manchester City)







ženy:



Khadija Shawová (Man. City)



Mapi Leonová (Barcelona)



Mary Earpsová (Man. United)



Asisat Oshoalová (Barcelona)



Wendie Renardová (Lyon)



Katie Mccabová (Arsenal)



Jill Roordová (Wolfsburg/Man. City)



Jui Hasegavová (Man. City)



Alexandra Poppová (Wolfsburg)



Aitana Bonmatiová (Barcelona)



Debinha (Kansas City)



Sam Kerrová (Chelsea)



Guro Reitenová (Chelsea)



Ewa Pajorová (Wolfsburg)



Patricia Guijarrová (Barcelona)



Daphne Van Domselaarová (Twente/Aston Villa)



Lena Oberdorfová (Wolfsburg)



Hinata Mijazavová (MyNavi Sendai/Man United)



Millie Brightová (Chelsea)



Salma Paralluelová (Barcelona)



Sophia Smithová (Portland Thorns)



Hayley Rasová (Man. City/Real Madrid)



Amanda Ilestedtová (PSG/Arsenal)



Georgia Stanwayová (Bayern Mníchov)



Olga Ramonová (Real Madrid)



Fridolina Rolfová (Barcelona)



Rachel Dalyová (Aston Villa)



Alba Redondová (Levante)



Linda Caicedová (Real Madrid)



Kadidiatou Dianiová (Lyon)



Paríž 7. septembra (TASR) – V 30-člennej nominácii hráčov, ktorí zabojujú o zisk Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu roka, sú Lionel Messi i Erling Haaland. Kapitán argentínskej reprezentácie priviedol vlani v decembri národný tím k titulu na MS v Katare, nórsky útočník mal zasa významný podiel na premiérovom triumfe Manchestru City v Lige majstrov. Na zozname chýba prvýkrát od roku 2003 Portugalčan Cristiano Ronaldo, päťnásobný víťaz ankety. Spomedzi futbalistiek je najväčšia kandidátka na zisk prestížneho ocenenia úradujúca majsterka sveta zo Španielska Aitana Bonmatiová.Messi tak má šancu vylepšiť svoj vlastný rekord. Zlatú loptu získal sedemkrát v priebehu trinástich rokov (2009-2012, 2015, 2019 2021). Momentálne pôsobí v tíme MLS Inter Miami, kam prestúpil toto leto po dvoch sezónach v Paríži Saint-Germain. Jeho najväčší konkurent na zisk ocenenia Haaland vsietil v minulej sezóne za City 52 gólov v 53 zápasoch vo všetkých súťažiach a okrem triumfu v Lige majstrov má podiel aj na zisku treble. City sa stalo druhým tímom v anglickej histórii, ktorý vyhral v jednom ročníku LM, domácu Premier League aj Pohár FA. Ako prvý to dokázal Manchester United v sezóne 1998/99 pod vedením Alexa Fergusona.V 30-člennej nominácii sú takisto aj Francúz Kylian Mbappe (PSG) či Belgičan Kevin De Bruyne (ManCity). Nechýba súčasný držiteľ ceny Karim Benzema z Francúzska, ktorý v lete ukončil svoje 14-ročné pôsobenie v Reale Madrid a podpísal lukratívnu zmluvu so saudskoarabským klubom Al-Ittihad. Medzi tridsiatkou kandidátov naopak absentuje Cristiano Ronaldo, ktorý má za sebou turbulentný rok. Po odchode z Manchestru United taktiež zamieril do saudskej Pro League, kde oblieka dres Al-Nassr. Meno víťaza oznámia na slávnostnej ceremónii 30. októbra.Bonmatiová nedávno získala cenu pre najlepšie hráčku UEFA a zaujala na nedávnom svetovom šampionáte i v Barcelone. S tou vyhrala Ligu majstrov. Španielky získali svoj prvý titul na MS, pričom z majstrovského tímu sú nominované až štyri hráčky. Predošlé dve Zlaté lopty získala Bonmatiovej krajanka Alexia Putellasová. Tá momentálne chýba v nominácii, keďže väčšinu prebiehajúcej sezóny nehrala pre zranenie kolena. Informácie priniesla agentúra AFP.