V 30-člennom kádri Holandska sú aj opory Blind, van Dijk a Depay

Nominácia Holandska na ME v Nemecku:



brankári: Nick Olij (Sparta Rotterdam), Mark Flekken (Brentford), Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton)



obrancovia: Denzel Dumfries (Inter Miláno), Stefan de Vrij (Inter Miláno), Virgil van Dijk (FC Liverpool), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Nathan Ake (Manchester City), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern Mníchov), Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam), Daley Blind (FC Girona)



stredopoliari: Frenkie De Jong (FC Barcelona), Ryan Gravenberch (FC Liverpool), Quinten Timber (Feyenoord Rotterdam), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Xavi Simons (RB Lipsko), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Tijjani Reijnders (AC Miláno), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq)



útočníci: Donyell Malen (Borussia Dortmund), Memphis Depay (Atletico Madrid), Wout Weghorst (Hoffenheim), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Cody Gakpo (FC Liverpool)



Amsterdam 16. mája (TASR) - V širšom kádri trénera holandskej futbalovej reprezentácie Ronalda Koemana na ME v Nemecku figuruje 30 hráčov, medzi nimi aj tradičné opory Daley Blind, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt a Memphis Depay. Napriek zdravotným problémom sa ušlo miesto v tíme aj Martenovi de Roonovi, Ryanovi Gravenberchovi či Frenkiemu de Jongovi.Káder ešte prejde redukciou, kouč "Oranjes" ho bude musieť do 7. júna zoštíhliť o štyri mená. Finálna súpiska na šampionát môže zahŕňať len 26 hráčov, pripomína DPA. Pre zranenia, resp. slabú formu sa na šampionáte nepredstavia Joshua Zirkzee, Mats Wieffer a Jurrien Timber.Holanďania sa v rámci prípravy na ME stretnú 6. júna s Kanadou a 10. júna s Islandom, oba zápasy sa uskutočnia v Rotterdame na De Kuipe. V D-skupine ich postupne čakajú zápasy s Poľskom (16. júna), Francúzskom (21. júna) a Rakúskom (25. júna). Na ME 2020 bolo konečnou stanicou Holandska osemfinále, v ktorom prehralo s Českom 0:2.