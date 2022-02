V 41. kole TEL tri hetriky, Zvolen si upevnil pozíciu lídra

41. kolo:



HC ´05 Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava 5:4 pp a sn (2:2, 2:0, 0:2 – 0:0, 1:0)



Góly: 8. Urbánek (Bačik, Šoltés), 17. Michaud (Melcher, Bubela), 32. Urbánek (Weninger), 39. Urbánek (Šoltés, Björkung), 65. rozh. sam nájazd Šoltés – 3. Rapuzzi (Sersen, Haščák), 3. Takáč, 53. Rapuzzi (Haščák, Golian), 60. Jääskeläinen. Rozhodovali: Adamec, T. Orolin – Kacej, Beniač , vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 744 divákov



zostavy:



Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Crevier-Morin, Bača – Urbánek, Berger, Šoltés – Michaud, Bubela, Melcher – Vašaš, Tamáši, Kabáč - Jendroľ, Paukovček, Gabor



Bratislava: Windsor – Gachulinec, Golian, Valach, Beňo, Breton, Sersen, Maier – Haščák, Rapuzzi, Zigo – Jääskeläinen, Harris, Takáč – Fominych, Kytnár, Yogan – Belluš, Preisinger, Šotek

HK Dukla Ingema Michalovce - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 pp a sn (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 34. Buc (Macejko, Galbavý), 35. Erkinjuntti (Suja) - 16. Šiksatdarov (Hovorka), 17. Mezovský (Michalík). Rozhodovali: Jobbágy, Kalina - Stanzel, Ordzovenský, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 2:0, 630 divákov.



Michalovce: Vošvrda - Doherty, Ross, Pavlin, Macejko, Bokroš, Mihálik, Stripai, Luža - Cameranesi, Suja, Regenda - Faith, Galamboš, Keränen - Kukuča, Buc, Przygodzki - Galbavý, Erkinjuntti, Gajdoš



Liptovský Mikuláš: Kozel - Ventelä, Cebák, Varttinen, Kurali, Salija, Mezovský, Dunčko, Pavúk - Kriška, Hovorka, Šikšatdarov - Handlovský, Elo, Paločko - Haluška, Uhrík, Michalík - Obdržálek, Babka, Ďurina - Dunčko

Na snímke vľavo hráč HK Dukla Ingema Michalovce Pavol Regenda v zápase 41. kola Kaufland Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce – MHk Liptovský Mikuláš 25. februára 2022 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

HC Nové Zámky - HC Košice 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)



Góly: 18. Števuliak (Ahlholm, Kozák), 31. Jackson (Roman, Afanasjev), 45. Klempa (Langkow, Jackson), 49. Števuliak (Šišovský, Knižka), 55. Števuliak (Šišovský, Knižka). Rozhodovali: Goga, Baluška - Orolin, Junek, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 952 divákov



Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Roman, Holenda, Ligas - Afanasjev, Šiška, Jackson - Števuliak, Langkow, Klempa - Šišovský, Barto, Ahlholm - Mišiak, Fetkovič, Ondrušek - Tóth



Košice: Riečický - Volgin, Romančík, Cibák, Saucerman, Novota, Šedivý, Jacko - Lapšanský, Slovák, Bartánus - Rogoň, Ihnačák, Pereskokov - Klhůfek, Chovan, Mrázik - Jokeľ, Havrila, Milý

HC GROTTO Prešov - HK Nitra 3:4 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)



Góly: 11. Charbonneau (Čacho), 36. Lialka (Šimun), 38. Charbonneau (Čacho) - 33. Buček (Krivošík, Buncis), 35. Buček (Buncis, Mezei), 53. Varga (Buček), 61. Buček (Holešinský). Rozhodovali: Žák, Valach - D. Konc ml., Bogdaň, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 613 divákov.



zostavy:



Prešov: Petrík - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Jendroľ, Růžička, Lalík, Bakala - A. Nauš, Vas, Halama - Charbonneau, Čacho, Welychka - Žilka, Valent, J. Sýkora - Lialka, V. Fekiač, Šimun



Nitra: O´Connor - Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Pupák, Vitaloš - Krivošík, Buncis, Buček - Holešinský, Rockwood, A. Sýkora - Hrnka, Bajtek, Tvrdoň - Varga, Múčka, Molnár

HK Poprad - HKM Zvolen 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)



Góly: 8. Arniel (Demo, Livingston), 39. Mlynarovič (D. Bondra, Valluš) - 18. Chlepčok (Meliško), 25. Csányi (Roy), 58. Kotvan. Rozhodcovia: Smrek, Korba – Šefčík, Gegáň, vylúčení: 3:3 na 2 min., navyše Petráš (Pop.) a Jedlička (Zvol.) 5 min.+ DKZ za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 803 divákov



Poprad: Valluš (25. - 27. Tomek) - Brejčák, Drgoň, Ulrych, Demo, Rymsha, Hudec, Šeliga - Livingston, Arniel, Ully - Svitana, Mlynarovič, D. Bondra - Vandas, Matej Paločko, Valigura - N. Bondra, Petráš, Sokoli.



Zvolen: Trenčan - Kotvan, Hain, Diakov, Roy, Meliško, Kubka, Sládok, Brumerčík - Jedlička, Viedenský, Puliš - Leskinen, Krieger, Osterberg - Csányi, Mikúš, Saracino - Török, Marcinek, Chlepčok.

tabuľka po 41. kole:



1. Zvolen 44 27 5 1 11 158:113 92



2. Slovan Bratislava 43 27 2 4 10 163:106 89*



3. Nitra 44 22 8 3 11 164:121 85



4. Michalovce 43 22 2 4 15 114:121 74



5. Košice 43 21 1 2 19 131:116 67



6. Banská Bystrica 45 16 5 5 19 128:134 63



7. Poprad 44 16 5 4 19 149:143 62



8. Spišská Nová Ves 43 17 1 6 19 118:123 59



9. Trenčín 42 16 2 3 21 108:118 55



10. Nové Zámky 44 15 1 2 26 111:143 49



11. Prešov 43 15 1 2 25 102:150 49



12. Liptovský Mikuláš 44 8 6 3 27 104:162 39

Bratislava 25. februára (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen majú po 41. kole Tipos extraligy na čele tabuľky trojbodový náskok pred Slovanom Bratislava. Zvýraznili ho víťazstvom 3:2 na ľade HK Poprad. Slovan získal v Banskej Bystrici iba bod za prehru 4:5 po nájazdovom rozstrele.Pre Zvolen, finalistov vlaňajšieho ročníka a Poprad išlo o šiesty vzájomný zápas v prebiehajúcej sezóne 2021/2022. Tretíkrát za sebou a celkovo štvrtýkrát sa z víťazstva tešili Zvolenčania. O ich triumfe rozhodol v 58. minúte obranca Oldrich Kotvan. Po 41. kole sú naďalej na čele tabuľky, pričom k trojbodovému manku "belasých" treba pripočítať ďalšie tri body, ktoré Slovanu odrátajú po základnej časti za nenasadenie juniorov v prvom kole.Slovanisti mali výborný štart do zápasu v Banskej Bystrici, keď v 3. minúte strelili dva góly. Domáci sa však otriasli a najmä zásluhou bývalého hráča "belasých" Jakuba Urbánka otočili skóre. Ten strelil v riadnom hracom čase tri góly, čím dosiahol prvý extraligový hetrik. Od príchodu do Banskej Bystrice odohral za "baranov" päť zápasov, v ktorých strelil sedem gólov. Rozhodujúci gól strelil v samostatných nájazdoch Dávid Šoltés.Hráči Liptovského Mikuláša nadviazali na nedeľné víťazstvo na ľade Slovana 3:2 po samostatných nájazdoch a rovnakým výsledkom zdolali aj ďalší tím z prvej polovice tabuľky. Na ľade Michaloviec sa dostali do vedenia 2:0, no v druhej tretine inkasovali dva góly počas vlastných presiloviek a zápas napokon dospel do predĺženia a samostatných nájazdov. V nich rozhodol o víťazstve Liptákov Lukáš Handlovský. Pre Liptákov to bolo prvé víťazstvo nad týmto súperom po deviatich prehrách. V tabuľke sú naďalej na poslednom 12. mieste s 10-bodovou stratou na predposlednú priečku.Na tú klesli hráči Prešova, ktorí podľahli Nitre 3:4 po predĺžení. Na domácom ľade síce viedli 1:0, no neustrážili vo výbornej forme hrajúceho útočníka Samuela Bučeka, ktorý pridal k druhému hetriku v sezóne aj asistenciu. S 36 gólmi a 57 bodmi vedie poradie strelcov aj produktivitu celej súťaže. Pre Nitru to bolo piate víťazstvo v sérii a celkovo trináste z uplynulých pätnástich zápasov. Nad Prešovom zvíťazila vo všetkých štyroch vzájomných stretnutiach.Hokejisti HC Košice prehrali s Novými Zámkami druhýkrát v priebehu troch dní. V stredajšej dohrávke 19. kola im doma podľahli 2:5 a päť gólov inkasovali aj na ľade súpera. Tretíkrát v sezóne nestrelili ani gól a prehrali 0:5. Bola to pre nich štvrtá prehra z uplynulých piatich zápasov. Naďalej sú na priebežnej 5. priečke. Novozámčania po presvedčivom víťazstve poskočili pred Prešov na priebežné 10. miesto zaručujúce účasť v predkole play off. Na víťazstve domácich sa prvým hetrikom v extralige podieľal útočník Patrik Števuliak.Do skompletizovania 41. kola ostáva dohrať zápas medzi Duklou Trenčín a Spišskou Novou Vsou. Ten odložili na neurčito pre zhoršenú pandemickú situáciu v tíme Spišiakov.Premiéra Andreja Podkonického v pozícii hlavného trénera Slovana Bratislava má po piatkovom stretnutí 41. kola hokejovej Tipos extraligy v Banskej Bystrici bodový zápis. ´Belasí´ totiž remizovali s domácimi ´baranmi´ 4:4 v riadnom hracom čase, na samostatné nájazdy už vyhrali Bystričania.Tí v úvode síce prehrávali 0:2, ale ešte do prestávky stihli vyrovnať. V druhej tretine otočili výsledok na 4:2, avšak v tretej sa slovanistom podarilo vyrovnať, keď štvrtý gól vsietili v hre bez brankára tridsať sekúnd pred klaksónom.uviedol na pozápasovom brífingu nový hlavný tréner Bratislavčanov Andrej Podkonický. So svojou premiérou vyjadril iba čiastočnú 50 percentnú spokojnosť.prezradil kouč Slovana.Banskobystrický tréner Antti Karhula taktiež videl rezervy v hre svojho tímu, hoci bol s dvoma bodmi spokojný.Kapitánovi Banskej Bystrice Ivanovi Ďatelinkovi sa dva body po skončení zápasu málili, čo náležite objasnil:* - Slovanu odpočítajú po konci základnej časti tri body