V 8. kole skupiny o titul podľahla Žilina Podbrezovej

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:1)



Gól: 27. Kabongo. Rozhodovali: K. Micheľ – Ferenc, Štrbo, ŽK: Sauer. Nemčík - Bariš, Talakov



Žilina: Belko - Minárik (60. Ndjeungoue), Stojčevski, Nemčík - Rusnák (76. Owusu), Iľko (60. Gidi), Sauer, Javorček - Kaprálik, Jambor, Ďuriš (71. Galčík)



Podbrezová: Rehák - Bartoš, Bakaľa, Oravec - Blahút, Ďatko (73. Šikula) , Faško (60. Špyrka), Bariš - Kováčik (60. Kukoľ), Kabongo (83. Masaryk), Sangare (60. Talakov)

Žilina 5. mája (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v piatkovom zápase 8. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul na pôde MŠK Žilina 1:0. V tabuľke si upevnili priebežné štvrté miesto, Žilinčania sú naďalej na šiestej priečke. Jediný gól zápasu strelil v 27. minúte stredopoliar Christophe Kabongo. Podbrezová zdolala Žilinu vo štvrtom ligovom zápase po sebe.V úvode zápasu mali obe mužstvá dve sľubné šance skórovať, ale Ďuriš ani Bariš nevyužili svoje príležitosti. Podarilo sa to až Kabongovi v 27. minúte, keď sa po dlhom centri zbavil protihráča a obstrelil brankára Belka. Ďalší priebeh prvého polčasu priniesol viacero gólových príležitostí, ale bez úspešnej finálnej fázy. Aj druhý polčas priniesol niekoľko nádejných situáciách na oboch stranách, no gól už nepadol ani v závere stretnutia, keď sa Žilinčan Kaprálik dostal do dvoch sľubných šancí.