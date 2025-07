V 99 rokoch zomrel najstarší držiteľ žltého dresu na TdF Marinelli

Paríž 4. júla (TASR) - Vo veku 99 rokov zomrel bývalý francúzsky cyklista Jacques Marinelli. V roku 1949 obsadil celkovú tretiu priečku na Tour de France a bol najstarším žijúcim držiteľom žltého dresu pre lídra najprestížnejších etapových pretekov.



Marinelli sa preslávil v čase, kedy svetu cyklistiky dominovali súboje Talianov Fausta Coppiho a Gina Bartaliho. Francúz sa na domácich pretekoch v roku 1949 zmocnil žltého dresu vo štvrtej etape v Rouene a udržal si ho šesť dní do príchodu pelotónu do Pyrenejí. „Mal som vtedy dobrú formu, to si pamätám. No ani som nesníval o tom, že by som si mohol obliecť žltý dres,“ povedal v rozhovore pre AFP v roku 2019 Marinelli, ktorý si získal fanúšikov aj pre svoju postavu. Meral 160 cm a vážil 50 kíl, čo bolo v ostrom kontraste s celkovým víťazom pretekov Coppim. Aj vďaka tomu získal prezývku andulka.



V predvečer 112. ročníka Tour de France vzdal Marinellimu úctu aj riaditeľ pretekov Christian Prudhomme. „Otec mi rozprával o andulke mnoho príbehov. Časť histórie Tour odchádza s ním.“