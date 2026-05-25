V AC Miláno skončil tréner Allegri a ďalší traja členovia vedenia
Allegrimu nevyšlo druhé pôsobenie na lavičke AC podľa predstáv. Do klubu prišiel v máji 2025, predtým viedol tím od júna 2010 do januára 2014.
Autor TASR
Miláno 25. mája (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno sa po neúspešnom závere sezóny rozhodol ukončiť spoluprácu s trénerom Massimilianom Allegrim, generálnym riaditeľom Giorgiom Furlanim a ďalšími zástupcami vedenia Iglim Tarem a Geoffreym Moncadom. Milánske AC obsadilo po nedeľnej prehre s Cagliari 5. miesto a nepostúpilo do budúceho ročníka Ligy majstrov.
Taliansky klub označil v pondelkovom vyhlásení záver sezóny za „jednoznačný zlyhanie“. V súťaži budú „rossoneri“ chýbať druhý ročník za sebou. „Po minuloročnom sklamaní sme si za povinný cieľ dali návrat do Ligy majstrov. To nám malo následne pomôcť vytvoriť základ pre úspešné pôsobenie na čele Serie A. Je čas na zmenu a kompletnú reorganizáciu fungovania klubu,“ vyjadrili sa vlastníci klubu RedBird capital vo vyhlásení na webovej stránke AC.
Allegrimu nevyšlo druhé pôsobenie na lavičke AC podľa predstáv. Do klubu prišiel v máji 2025, predtým viedol tím od júna 2010 do januára 2014. Hneď v prvej sezóne sa mu vtedy podarilo získať pre klub majstrovský titul prvýkrát od roku 2004. Tare sa v máji 2025 stal športovým riaditeľom. Furlani prebral funkciu generálneho riaditeľa v roku 2022 a technický riaditeľ Moncada bol súčasťou klubu od roku 2018.
AC Miláno bolo pritom dlhšie priamym súperom mestského rivala Interu v boji o Scudetto. Ich nádeje zmaril výsledkový úpadok v strede sezóny, keď z posledných 14 ligových duelov prehralo sedem.
