V akrobatických skokoch triumfovala domáca Sü Meng-tchao

Američanka Ashley Caldwellová sa teší zo svojho výkonu počas finále v akrobatickom lyžovaní žien na Zimných olympijských hrách 2022 v pondelok 14. februára 2022 v čínskom Zhangjiakou. Foto: TASR/AP

ZOH2022 v Pekingu - akrobatické lyžovanie

skoky žien - finále:



1. Sü Meng-tchao (Čína) 108,61 b.,

2. Hanna Huskovová (Biel.) 107,95,

3. Megan Nicková (USA) 93,76,

4. Ashley Caldwellová (USA) 83,71,

5. Laura Peelová (Austr.) 78,56,

6. Kchung Fan-jü (Čína) 59,67,

po 1. finálovej časti:

7. Marion Thenaultová (Kan.) 91,29,

8. Kaila Kuhnová (USA) 85,68,

9. Jesenija Panťuchovová (ROC) 78,75,

10. Akmaržan Kalmurzajevová (Kaz.) 71,23

Peking 14. februára (TASR) - Čínska reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Sü Meng-tchao získala na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v skokoch. Domáca pretekárka triumfovala v pondelňajšom finále so ziskom 108,61 b. pred Bieloruskou Hannou Huskovovou (107,95), bronz putuje do USA zásluhou Megan Nickovej (93,76).Prvé finálové kolo ovládla Ashley Caldwellová z USA so ziskom 105,60 bodu. Z prvej časti postúpila do užšieho finále najlepšia šestka. V ňom však Američanka nedokázala zopakovať svoj výkon, skok pretočila a po nevydarenom dopade dostala len 83,71 b., čo jej stačilo len na štvrté miesto. Radovala sa tak domáca Sü Meng-tchao, ktorá skok s najvyššou obtiažnosťou predviedla takmer dokonale. Celkovo získala už tretiu olympijskú medailu, v Soči 2014 vybojovala striebro v súťaži žien a v Pekingu slávila strieborný úspech aj v tímovej súťaži.Huskovová neobhájila titul zo ZOH 2018 v Pjongčangu, ale pridala do svojej zbierky ďalšiu medailu, tentoraz strieborného lesku. Víťazke kvalifikácie Laure Peelovej z Austrálie sa finále až tak nevydarilo, so ziskom 78,56 b. skončila na piatej priečke.