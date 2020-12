V Al Rayyane otvorili štvrtý štadión pre potreby šampionátu v Katare

Dauha 18. decembra (TASR) - Katarský emir Tamím bin Hamad Sání oficiálne otvoril už štvrtý štadión, na ktorom sa budú hrať zápasy finálového turnaja MS 2022 vo futbale. Aréna Ahmada bin Aliho s kapacitou 40.000 miest, ktorá vyrástla v meste Al Rayyan, bude dejiskom siedmich zápasov šampionátu.



Majstrovstvá sveta v Katare sa uskutočnia netradične v zimnom termíne 21. novembra - 18. decembra 2022 na celkovo ôsmich štadiónoch. Predstaví sa na nich 32 tímov, z toho trinásť z Európy.



Slovenská reprezentácia odohrá od marca do novembra budúceho roka desať kvalifikačných zápasov proti súperom z H-skupiny Chorvátsku, Rusku, Slovinsku, Cypru a Malte. Víťazi desiatich skupín postúpia do Kataru priamo, tímy z druhých priečok zabojujú o zvyšné miestenky v play off.