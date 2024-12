V amatérskej hokejovej lige v Kanade sa pobili otec so synom

Toronto 24. decembra (TASR) - K nevídanej udalosti prišlo v kanadskej hokejovej amatérskej lige v Saskatchewane. Duel medzi tímami Langham Vikings a Perdue Pirates spestrila bitka dvoch hráčov, čo v zámorí nie je žiadna kuriozita. Do seba sa však pustili Chris Ewen s Tylerom Dreigerom a to už prekvapilo mnohých. Ide totiž o otca a syna.



Nie je známe, čo konflikt spôsobilo, no obaja muži vo veku 47 a 27 rokov sa pobili s veľkou intenzitou, pričom si vymenili niekoľko silných úderov. Video z bitky obletelo rôzne weby a do pondelkového večera malo cez dva milióny zhliadnutí. Fanúšikovia na sociálnych sieťach udalosť komentovali, jeden z nich napísal: "Som zvedavý, ako to u nich bude vyzerať za stolom počas štedrej večere."



Bitku približne po 10 sekundách prerušili rozhodcovia po tom, ako otec zložil svojho syna na ľad. Tréner Mike Gray z Pirates však pre denník Toronto Sun uviedol, celá vec bola čiastočne naplánovaná, hoci si obaja hráči nič nedarovali. "Vedeli sme, že to príde. Nestalo sa to len tak. Chris a Tyler sa rozprávali o troche zábavy, ak by bol zápas nudný, pretože na štadióne bolo veľa ľudí." Pirates napokon zvíťazili vysoko 18:4.



Kanadská amatérska hokejová liga vznikla v roku 1899 po tom, čo prestala existovať Kanadská amatérska hokejová asociácia. O vytvorení novej ligy rozhodli šéfovia tímov Quebec, Montreal Victorias a Ottawa. Neskôr sa k nim pridal aj Montreal Shamrocks.