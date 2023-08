V Anglicku obvinili muža z vlámania do Sterlingovho domu

Londýn 31. augusta (TASR) - Polícia v Surrey vo štvrtok oznámila, že obvinila 23-ročného Angličana Emiliana Krosiho zo sprisahania v súvislosti s vlámaním do domu anglického futbalistu Raheema Sterlinga. Krosiho vzali do vyšetrovacej väzby, súdne pojednávanie je naplánované na 21. septembra.



K incidentu, počas ktorého boli v dome Sterlingova žena a deti, došlo počas vlaňajších MS v Katare. Dvadsaťosemročný Sterling sa vtedy vrátil do rodnej krajiny a vynechal osemfinálový duel proti Senegalu (3:0). Informácie priniesla agentúra DPA.