V Anglicku sa zamotáva boj o LM, Chelsea uspela s Leicestrom

Londýn 19. mája (TASR) - O titule i zostupujúcich je v najvyššej anglickej futbalovej súťaži rozhodnuté, no odpovedať treba ešte na otázku kvalifikácie do Ligy majstrov. Istotu majú iba manchesterské kluby City a United, najbližšie k definitíve má Chelsea. "The Blues" zvládli dôležitý zápas s priamym konkurentom Leicestrom City, keď v utorok zvíťazili 2:1. V tabuľke figurujú na treťom mieste o štyri body pred piatym Liverpoolom, ktorý stráca na štvrtý Leicester tri body, ale má zápas k dobru.



Záverečný program ligy dáva miernu výhodu Liverpoolu, ktorý v stredu nastúpi na ihrisku šestnásteho Burnley a v poslednom kole privíta trinásty Crystal Palace. Leicester uzavrie ročník doma proti Tottenhamu a Chelsea sa predstaví na pôde Aston Villy. Do konečného poradia môže prehovoriť aj skóre ako kritérium pri rovnosti bodov a , Liverpool má v súčasnosti tesnú výhodu pred "líškami" +1. Chelsea má však na zisk miestenky do LM jeden pokus navyše, keď si zahrá vo finále proti Manchestru City, víťaz automaticky získa právo účasti v buducosezónnej edícii Ligy majstrov.



Chelsea v utorkovom zápase dominovala a prvýkrát rozvlnila sieť už v prvom polčase, ale VAR neuznal gól Tima Wernera pre ruku. V úvode druhého polčasu sa už mohli hráči domácich tešiť, keď sa po rohovom kope presadil Antonio Rüdiger. V 65. minúte padol v šestnástke Leicestru Werner a VAR zaúradoval po druhý raz, tentokrát rozhodol v prospech Chelsea a nariadil jedenástku. Jorginho nezaváhal a pridal druhý zásah "The Blues". Napokon bol víťazný, keďže v 76. minúte skorigoval Kelechi Iheanacho. V nervóznom závere si domáci postrážili dôležité body a tréner Thomas Tuchel mohol byť spokojný. Okrem výkonu ho potešila aj divácka návšteva, keď na tribúnach mohlo byť osemtisíc fanúšikov: "Sme radi, že sme mohli hrať pred divákmi, bol to veľký rozdiel. Podali sme dobrý výkon a zaslúžene sme vyhrali." Nemecký tréner však nechcel preceňovať výsledok a pripomenul, že jeho tím čaká ešte veľa práce: "Nie je čas na oslavy, naša práca sa neskončila. Máme pred sebou dva dôležité zápasy."



Tréner Leicestru Brendan Rodgers nechcel dostať svojich hráčov pod tlak, hoci túži po účasti v LM. Aj prípadné piate miesto považuje za uspokojivé vyústenie sezóny. "Hovorím to stále. Hráči majú za sebou skvelú sezónu, no tá sa skončí až po 38. kole. V poslednom zápase musíme vyhrať a uvidíme, ako to dopadne. Aj keby sme nepostúpili do Ligy majstrov, stále to bude dobrá sezóna," povedal bývalý tréner Liverpoolu pre BBC.



Kým Leicester, Chelsea a Liverpool ešte bojujú o ligové umiestnenie, manchesterské klbuy sa môžu plne sústrediť na finále európskych súťaží. City ani United však neuspeli, "modrí" prehrali v Brightone 2:3 a "červení" doma iba remizovali so zostupujúcim Fulhamom 1:1. Obaja pritom od úvodu viedli, "Citizens" dokonca v 50. minúte už 2:0. Brighton však využil presilovku, keď v 10. minúte putoval predčasne do šatne Joao Cancelo. "Hrať v oslabení v Brightone bolo náročné, musíme sa poučiť a zlepšiť pred finále LM. Po našom druhom góle sme, žiaľ, rýchlo inkasovali a potom sme už boli príliš unavení a neustáli sme tlak súpera," konštatoval tréner City Pep Guardiola.



Aj kormidelník United Ole Gunnar Solskjaer berie výsledok s Fulhamom ako výstrahu pred finále Európskej ligy s Villarrealom. "Červení diabli" prišli pred 10.000 divákmi na Old Trafford o dva body v 76. minúte. "Myslím si, že to bol budíček. Musíme byť efektívnejší," poznamenal Solskjaer. Na lavičke Fulhamu bol aj slovenský brankára Marek Rodák. Jeho tím sa s určitosťou po tejto sezóne rozlúči s elitou, ale tréner Scott Parker sa tešil z čiastkového úspechu proti istému vicemajstrovi: "Boli sme fantastickí a dosiahli sme dobrý výsledok. Prísť na Old Trafford a hrať pre 10-tisíc fanúšikmi bolo náročné, ale podali sme dobrý výkon a som na tím hrdý."