V ankete Atlét roka prvýkrát triumfovala Forsterová

Na snímke zľava víťaz kategórie Prekvapenie - objav roka 2023 Robert Ruffíni ml., tretia v kategórii Atlét roka 2023 - dospelí Gabriela Gajanová, druhý v kategórii Atlét roka 2023 - dospelí Ján Volko, prvá v kategórii Atlét roka 2023 - dospelí Viktória Forsterová, prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok, prvá v kategórii Trénerka roka 2023 - dospelí Katarína Andlerová, druhá v kategórii Trénerka roka 2023 - dospelí Naďa Bendová a šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Radoslav Dubovský počas tlačovej konferencie pred vyhlásením ankety Atlét roka 2023 v Bratislave 9. novembra 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

Atlét roka 2023 – výsledky:



hlavná kategória:



1. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, šprinty a prekážky) 664 bodov



2. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 642



3. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 606



4. Peter Fraňo (AK Mostáreň Brezno, trailové behy) 393



5. Dominik Černý (ŠK Dukla Banská Bystrica, chôdza) 390



6. Peter Ďurec (Dukla, dlhé behy) 238



7. Matej Baluch (Dukla, 400 m prek.) 237



8. Daniela Ledecká (ŠOG, 400 m prek.) 189



9. Hana Burzalová (Dukla, chôdza) 177



10. Mária Katerinka Czaková (Dukla, chôdza) 154







mládež:



1. Forsterová 153



2. Robert Ruffíni ml. (Slávia UK Bratislava, výška) 132



3. Filip Federič (Naša atletika Bratislava, šprinty) 116







tréner:



1. Katarína Adlerová 160



2. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko 152



3. Louis Heyer 53







tréner mládeže:



1. Naďa Bendová/Andrej Benda/Róbert Kresťanko 147



2. Robert Ruffíni st. 110



3. Katarína Adlerová 105







prekvapenie / objav roka:



1. Ruffíni ml. 132



2. Federič 107



3. Peter Ďurec (Dukla, dlhé behy) 52







veterán:



1. Milan Beliansky (AK Veterán Bratislava, prekážky) 184



2. Jarmila Longauerová (TJ Veterán klub Banská Bystrica, vrhačské disciplíny) 37



3. Miroslav Bajner (AC Stavbár Nitra, žrď) 36

Bratislava 9. novembra (TASR) - Ocenenie Atlét roka získala prvýkrát v kariére Viktória Forsterová. Minuloročný víťaz Ján Volko obsadil v 31. ročníku ankety Slovenského atletického zväzu (SAZ) 2. miesto, tretiu pozíciu pridelili hlasujúci Gabriele Gajanovej.Dvadsaťjedenročná Forsterová v tejto sezóne vylepšila národné rekordy na 100 m prek. i hladkej stovke. V oboch disciplínach zároveň získala aj medailu na univerziáde v Čcheng-tu, na najkratších prekážkach zlato a na stovke striebro. Na 110 m prek. posunula svoj vlastný slovenský rekord na úroveň 12,72 sekundy a dosiahla tak aj na prísny limit pre OH 2024 v Paríži. Stovku zabehla na mítingu PTS v Banskej Bystrici za 11,26, čím po 55 rokoch prekonala na prvom mieste slovenských tabuliek Evu Gleskovú-Lehockú, ktorá ešte na mexickej olympiáde v roku 1968 zabehla 11,29. Forsterová dokázala zlepšiť aj úroveň slovenského halového rekordu na 60 m prek. na 8,03 s.Prvá priečka v ankete patrila Forsterovej aj v kategórii mládeže.Volko sa opäť dokázal kvalitne pripraviť na halovú sezónu a na európskom šampionáte si po štvrtýkrát v sérii zabehol finále 60 m. V Istanbule obsadil 5. miesto. Na Európskych hrách v Chorzówe získal bronzovú medailu na 200 m, v rovnakej disciplíne na univerziáde skončil štvrtý. V ankete nedokázal triumfovať po štvrtýkrát, no to ho nemrzelo.zhodnotil sezónu Volko.Gajanová sa na 800 m dokázala prvýkrát v kariére dostať pod dve minúty, na mítingu Diamantovej ligy v Paríži zabehla 1:59,86 min. Na Európskych hrách predviedla výkon 1:59,92 a získala bronz. Na vrcholných podujatiach mala smolu. Na halových ME jej k postupu do finále tesne nestačil ani nový slovenský rekord 2:01,70, ktorým po 36 rokoch zosunula z prvej pozície slovenských tabuliek Gabrielu Sedlákovú. Obsadila celkové 9. miesto. Prvá pod čiarou skončila aj na MS v Budapešti, keď predviedla najrýchlejší nepostupový čas v histórii rozbehov. V prvej trojke ankety sa ocitla premiérovo.zaspomínala si Gajanová.Objavom roka je výškar Robert Ruffíni mladší. Cenu pre najlepšieho trénera kategórie dospelých získala Katarína Adlerová, ktorá okrem Forsterovej vedie aj Danielu Ledeckú. Najvyššie uznanie za prácu s mládežou získalo trio z klubu Naša atletika Bratislava Naďa Bendová, Andrej Benda a Róbert Kresťanko. Do Siene slávy slovenskej atletiky uviedli bývalého chodca a úspešného trénera Jozefa Malíka a dlhoročného funkcionára a stále ešte slovenského rekordéra v behoch na 1 míľu, 3000 m, 5000 m, 10.000 m, v polmaratóne i maratóne Róberta Štefka.