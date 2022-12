V Annecy zvíťazila Hauserová, Bátovská Fialková na 27. mieste

Preteky SP s hromadným štartom - Annecy:



ženy - 12,5 km:



1. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 33:54,1 m (1), 2. Julia Simonová +12,3 s (2), 3. Anais Chevalierová-Bouchetová (obe Fr.) +14,3 (1), 4. Elvira Öbergová (Švéd.) +15,8 (2), 5. Sophie Chauveauová +22,6 (2), 6. Lou Jeanmonnotová (obe Fr.) +27,2 (2), 7. Anna Magnussonová (Švéd.) +30,6 (1), 8. Chloe Chevalierová (Fr.) +32,4 (1), 9. Raghnild Femsteineviková +47,9 (2), 10. Ingrid Landmarková Tandrevoldová (obe Nór.) +51,5 (3), ...27. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ (SR) +2:04,4 m (4)



Celkové poradie SP (po 8 z 21 pretekov):



1. Simonová 471 b, 2. Öbergová 395, 3. Lisa Vittozziová (Tal.) 373, 4. Denise Herrmannová-Wicková (Nem.) 356; 5. Landmarková Tandrevoldová (Nór.) 349, 6. Linn Perssonová (Švéd.) 328, ...20. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 147



Celkové poradie v pretekoch s hrom. štartom (1 zo 4):



1. Hauserová 90, 2. Simonová (Fr.) 75, 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 60, 4. Öbergová (Švéd.) 50, 5. Chauveauová 45, 6. Lou Jeanmonnotová (obe Fr.) 40, ...27. BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ 8

Annecy 18. decembra (TASR) - Rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová triumfovala v nedeľných pretekoch s hromadným štartom na podujatí Svetového pohára vo francúzskom Annecy. Na 12,5 km trati so štyrmi streleckými položkami zvíťazila s náskokom 12,3 sekundy pred domácou Juliou Simonovou a pódium doplnila ďalšia Francúzka Anais Chevalierová-Bouchetová (+14,3). Slovenka Paulína Bátovská Fialková obsadila po nevydarenej záverečnej streľbe 27. miesto.Hauserová zaznamenal piate víťazstvo v kariére a druhé v prebiehajúcej sezóne i pretekoch s hromadným štartom. Dopredu sa dostala po prvej ležke a vyšla jej aj druhá streľba. Po prvom stanovišti v stoji musela absolvovať jeden trestný okruh, no v závere bola opäť bezchybná a udržala si vedenie do cieľa.Bátovská Fialková sa dostala na druhej ležke do najlepšej desiatky. Vypadla z nej na deviatom kilometri po tretej streľbe, na ktorej urobila jednu chybu. Na záverečnú položku v stoji prišla ako dvanásta, no minula až trikrát. Po absolvovaní trestných okruhov bola na 23. pozícii, štyri priečky stratila na záverečných 1500 metroch. Na Hauserovú stratila 2:04,4 minúty.