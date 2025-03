V Apeldoorne päť Slovákov, Charfreitag: Medaila nie je vylúčená

Program Slovákov na atletických halových ME v holandskom Apeldoorne:

štvrtok 6. marca



20.48: 60 m prek. žien - rozbehy (V. FORSTEROVÁ)



piatok 7. marca



10.15: 800 m žien - rozbehy (G. GAJANOVÁ)

12.45: 400 m mužov - rozbehy (Š. BUJNA)

13.40: trojskok mužov - kvalifikácia (T. VESZELKA)

13.45: 60 m prek. žien - semifinále (V. FORSTEROVÁ?)

20.19: 400 m mužov - semifinále (Š. BUJNA?)

21.43: 60 m prek. žien - finále (V. FORSTEROVÁ?)



sobota 8. marca:



12.00: 60 m mužov - rozbeh (J. VOLKO)

18.40: trojskok mužov - finále (T. VESZELKA?)

19.10: 60 m mužov - semifinále (J. VOLKO?)

19.53: 800 m žien - semifinále (G. GAJANOVÁ?)

21.10: 400 m mužov - finále (Š. BUJNA?)

21.40: 60 m mužov - finále (J. VOLKO?)



nedeľa 9. marca:



12.00: 60 m žien - rozbehy (V. FORSTEROVÁ)

16.05: 60 m žien - semifinále (V. FORSTEROVÁ?)

16.33: 800 m žien - finále (G. GAJANOVÁ?)

18.37: 60 m žien - finále (FORSTEROVÁ?)

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská atletická reprezentácia neodmieta myšlienku, že by z halového európskeho šampionátu priniesla po štyroch rokoch opäť medailu. Na podujatie sa kvalifikovalo päť Slovákov, žiaden nebude mať premiéru. Šampionát v holandskom Apeldoorne je na programe od štvrtka 6. marca do nedele 10. marca.Slovenský tím tvoria bežci Šimon Bujna (400 m), Viktória Forsterová (60 m a 60 m prek.), Gabriela Gajanová (800 m), Ján Volko (60 m) a trojskokan Tomáš Veszelka. Počet členov sa oproti predchádzajúcim halovým ME v Istanbule zvýšil o dvoch. "" prezradil ciele výpravy šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Libor Charfreitag.Medailu na halových ME naposledy zariadil Volko, ktorý v Toruni 2021 vybojoval bronz a doplnil tak svoju kompletnú zbierku z podujatia, v ktorej je aj zlato z Glasgowa 2019 a striebro z Belehradu 2017. Najcennejší kov v ére samostatnosti na halových ME získal ešte aj guliar Mikuláš Konopka v Birminghame 2007. Dva bronzy má z podujatia trojskokanka Dana Velďáková, získala ich v Turíne 2009 a v Paríži 2011. "" vyjadril nádej tréner Charfreitag.