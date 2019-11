V argentínskom Progrese pomenovali štadión po zosnulom rodákovi Salovi

Progreso 2. novembra (TASR) – Futbalový štadión v argentínskom Progrese nazvali po rodákovi z mesta Emilianovi Salovi. Slávnostné premenovanie a posvätenie Estadia Emiliano Sala uskutočnili vo štvrtok, v deň jeho nedožitých 29. narodenín.



Ako informuje francúzsky portál sports.fr., na ceremoniáli vyvesili aj nadrozmerný obraz Salu v drese FC Nantes, odkiaľ mal prestúpiť do FC Cardiff. Práve pri ceste do nového pôsobiska malo jeho lietadlo nehodu, ktorú bývalý útočník ani jeho pilot neprežili.



Francúzsky klub svojmu bývalému hráčovi venoval štvrtkové víťazstvo 8:0 nad FC Paríž v Ligovom pohári. "Dnes máš narodeniny a práve dnes viac ako včera, no menej ako zajtra na Teba myslíme. Toto víťazstvo je pre Teba, Emi," cituje odkaz klubu sports.fr