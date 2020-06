V auguste sa v Prahe uskutoční turnaj WTA

Praha 28. júna (TASR) - Do provizórneho kalendára tenisovej sezóny WTA pridali Prahu. Podujatie sa uskutoční 10.-15. augusta na antuke. Podľa portálu iDnes.cz bude mať Praha Open dotáciu 225-tisíc dolárov.



"Je to veľká česť pre celú českú tenisovú rodinu. Možnosť organizovať v tejto zvláštnej dobe turnaj WTA vnímame ako ocenenie úspechov českého ženského tenisu a organizátorských kvalít našich usporiadateľov," uviedol prezident Českého tenisového zväzu Ivo Kaderka.



Pôvodne sa mal v rovnakom termíne ako Praha Open uskutočniť Rogers Cup v Montreale, ten však pre pandémiu koronavírusu zrušili. "WTA hľadala miesta a organizátorov, ktorí by rýchlo pripravili a garantovali skvelý turnaj. Vďaka spoločnému diplomatickému úsiliu sa nám podarilo získať turnaj pre Českú republiku," vysvetlil pozadie Kaderka. Česká metropola mala hostiť turnaj WTA už v apríli, no pandémia neumožnila jeho uskutočnenie.