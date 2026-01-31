< sekcia Šport
V auguste sa vo Washingtone uskutočnia preteky série IndyCar
Autor TASR
Washington 31. januára (TASR) - Prezident USA Donald Trump oznámil, že v auguste sa vo Washingtone v rámci osláv 250. výročia vzniku krajiny uskutočnia preteky série IndyCar. Prezident v piatok podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa v dňoch 21. – 23. augusta v uliciach hlavného mesta uskutoční podujatie „Freedom 250 Grand Prix“.
Podrobnosti o trati majú byť známe v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov, vstup pre verejnosť bude voľný. „Tieto preteky, prvé ktoré sa kedy konali v hlavnom meste nášho národa, predstavia majestátnosť nášho veľkého mesta, keďže jazdci budú jazdiť po trati okolo našich ikonických národných pamiatok pri príležitosti osláv 250. výročia Ameriky,“ uviedol Trump.
Minister dopravy Sean Duffy povedal: „Keď si pomyslíte na 300 kilometrov za hodinu po Pennsylvania Avenue, bude to divoké. Sloboda, Amerika, rýchlosť a cestné preteky, viac americké to už ani nemôže byť.“
