V Azerbajdžane double Red Bullu, vyhral Perez pred Verstappenom

Baku 30. apríla (TASR) - Mexický pretekár Sergio Perez vyhral nedeľnú Veľkú cenu Azerbajdžanu seriálu MS formuly 1. Na mestskom okruhu v Baku obsadil druhé miesto jeho tímový kolega z Red Bullu a úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen, pódium doplnil Monačan Charles Leclerc (Ferrari). Verstappen zostal čele poradia, pred Perezom má šesťbodový náskok.



Red Bull potvrdil, že v tejto sezóne nemá konkurenciu. Jeho jazdci vyhrali všetky štyri doterajšie preteky. Verstappen uspel v Bahrajne a Austrálii a Perez sa pred Azerbajdžanom radoval v Saudskej Arábii. Mexičan si v Baku pripísal celkovo šiesty triumf v kariére efjednotky.



Leclerc si po štarte udržal prvé miesto pred oboma Red Bullmi. Sainz sa takisto ubránil Hamiltonovi a v Top 5 neprišlo k žiadnej zmene. V 4. kole sa však Verstappen s využitím DRS poľahky dostal pred Leclerca a postupne zvyšoval náskok. O chvíľu neskôr na rovinke v nájazde do šiesteho kola neustál Monačan tlak Pereza a prepustil mu druhé miesto. V 11. kole zamotalo preteky safety car, ktoré sa dostalo k slovu po tom, ako de Vries zastavil mimo trate a jeho monopost bolo treba odpratať.



Do boxov prišli postupne Perez, Leclerc, Sainz, Alonso a prakticky celý zvyšok štartového poľa, ktorý ešte výmenu pneumatík neabsolvoval. Na čele bol Perez, za ním jazdili Leclerc, Verstappen, Sainz a Alonso. Po reštarte pretekov v 14. kole sa podarilo Verstappenovi dostať cez Leclerca a pozíciu stratil aj Sainz, ktorého obehol Alonso.



Red Bully medzitým zvyšovali náskok na čele. Perez viedol o viac než sekundu pred Verstappenom, Leclerc už zaostával výraznejšie. Odstup medzi dvojicou na čele sa nezmenil do konca pretekov a Perez vďaka triumfu ukrojil z náskoku Verstappena. Šiestu priečku sa ešte snažil vylepšiť Hamilton, ktorý sa síce priblížil k Sainzovi, ale na predbiehací manéver si netrúfol.



Nasledujúca VC Miami je na programe 7. mája o 21.30 SELČ.