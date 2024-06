V B-skupine nemajú Albánci proti Talianom nemajú čo stratiť

Sobota 15. júna, 21.00 h



B-skupina, 1. kolo /Vestfálsky štadión, Dortmund/



Taliansko - Albánsko



rozhodca: Felix Zwayer (Nem.)







Predpokladané zostavy:



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco - Jorginho, Cristante - Frattesi, Pellegrini, Chiesa - Scamacca



Albánsko: Berisha - Hysaj, Ajeti, Gjimsiti, Mitaj - Ramadani, Asllani, Bajrami - Asani, Seferi - Broja





Dortmund 14. júna (TASR) - Obhajcovia titulu Taliani budú vo svojom úvodnom stretnutí ME v Nemecku proti Albáncom v pozícii jednoznačného favorita. V skupine budú ich ďalšími súpermi aj Španieli a Chorváti, a tak si nemôžu dovoliť nič iné, ako získať tri body. Duel "béčka" sa bude hrať v sobotu o 21.00 v Dortmunde.Taliani pred tromi rokmi triumfovali vo finále vo Wembley nad domácimi Angličanmi po jedenástkovom rozstrele, no ich renomé futbalovej superveľmoci sa odvtedy narušilo. Neprepracovali sa do Kataru a na MS tak chýbali druhýkrát za sebou. V kvalifikácii sa s Angličanmi stretli opäť a v C-skupine za nimi zaostali o šesť bodov, na šampionát sa dostali z 2. miesta, iba zásluhou lepších vzájomných zápasov s Ukrajinou. Do Nemecka prichádza squadra azzurra s kolektívom, ktorý nemá taký hviezdny status, aké mali iné talianske reprezentácie v minulosti." odmietol podceňovanie svojho mužstva stredopoliar AS Rím Bryan Cristante.Jedným zo strojcov úspechu na predchádzajúcom šampionáte bol aj Federico Chiesa, útočník Juventusu Turín taktiež nechce bojovať o nič iné, ako o najvyššie pozície. "O góly Talianov by sa mohol starať predovšetkým Gianluca Scamacca, jeden zo strojcov triumfu Atalanty Bergamo v Európskej lige. "" vyhlásil 25-ročný hráč.Albáncov čaká ich druhé vystúpenie na kontinentálnom šampionáte. Vo Francúzsku 2016 získali tri body, keď zdolali Rumunov 1:0, no na postup zo skupiny to nestačilo. S Talianmi sa v histórii stretli štyrikrát a všetky zápasy prehrali. Proti protivníkovi z druhej strany brehu Jadranského mora nebudú mať, čo stratiť. Môžu sa iba ukázať a mnohí hráči budú mať motiváciu, v 26-člennom kádri je desiatka, ktorá pôsobí práve na Apeninskom polostrove. "" tešil sa na stretnutie Kristjan Asllani, stredopoliar Interu Miláno.