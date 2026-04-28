Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
< sekcia Šport

V Banskej Bystrici nepokračujú Mitens, Galipeau, Jasenec a Buc

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Banská Bystrica 28. apríla (TASR) - Dres hokejového klubu HC ‘05 Banská Bystrica už nebudú v ďalšej sezóne obliekať brankár Mareks Mitens, obranca Olivier Galipeau a dvojica útočníkov Michal Jasenec a Dávid Buc. Všetkým štyrom hráčom vypršali kontrakty a účastník Tipsport ligy sa s nimi nedohodol na predĺžení spolupráce.

Lotyš Mitens ochytal v tejto sezóne za Banskú Bystricu 12 stretnutí, v ktorých dosiahol úspešnosť zásahov 90,3 percenta a priemer 2,85 inkasovaného gólu na zápas. V play off nastúpil do jedného duelu. Kanaďan Galipeau si v 59 zápasoch (ZČ+play off) pripísal štyri góly a 30 asistencií.

Už skôr bol avizovaný aj odchod Cartera Turnbulla, ktorý zamieri z Banskej Bystrice do nemeckého tímu Düsseldorfer EG. Pre hráčov, ktorí budú obliekať dres „baranov“ aj v nasledujúcom ročníku, štartuje spoločná fáza prípravy v pondelok 4. mája. Podľa klubového webu staronový manažér Július Koval už intenzívne pracuje na posilnení kádra.
