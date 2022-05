V Banskej Bystrici pokračuje aj obranca Bačik

Banská Bystrica 9. mája (TASR) - V kádri hokejistov HC 05 Banská Bystrica bude v sezóne 2022/2023 naďalej pôsobiť aj obranca Patrik Bačik. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Bačik prišiel do Banskej Bystrice počas sezóny 2021/2022 zo Slovana Bratislava výmenou za obrancu Alexa Bretona. V drese "baranov" doteraz odohral 36 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 9 asistencií, 28 trestných minút a 13 plusových bodov. "V prvom rade som Banskej Bystrici vďačný za to, že ma po zranení prijali a dali mi priestor, ktorý som potreboval, aby som sa znovu dostal do formy. V klube som našiel perfektný kolektív, skvelých fanúšikov, pekné mesto a bodku za tým dal podpis trénera, ktorý sa mne osobne ako ľudsky, tak aj trénersky veľmi pozdával," povedal Bačik pre klubovú stránku.



Okrem neho si už banskobystrický klub pre ďalśiu sezónu zmluvne zaviazal aj obrancov Victora Björkunga, Ivana Ďatelinku a Mateja Baču a útočníkov Andreja Bíreša, Michala Kabáča, Kristoffa Kontosa, Dávida Šoltésa, Alexa Tamášiho, Brandena Troocka a Alexa Výhonského.