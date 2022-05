V Banskej Bystrici pokračuje Björkung, novou posilou útočník Troock

Banská Bystrica 3. mája (TASR) - Hokejový klub HC´05 Banská Bystrica posilní od budúcej sezóny kanadský útočník Branden Troock. Na pokračovaní spolupráce sa dohodol aj Victor Björkung.



Švédsky obranca prišiel do mužstva v priebehu sezóny, stihol odohrať 26 stretnutí, v ktorých zaznamenal 16 bodov (4+12). Vo vyraďovacej časti nastúpil vo všetkých deviatich zápasoch a zapísal si 3 body (2+1). "Rozhodol som sa zotrvať aj z toho dôvodu, že v Banskej Bystrici som sa cítil výborne. Na ľade a aj mimo neho. Vyhodnotil som to ako správny krok pre moju kariéru. V play off nám niečo chýbalo, no mal som pocit, že v období po Vianociach nám to skutočne išlo, a budem s nadšením sledovať, či sa nám podarí na to nadviazať. Pevne verím, že od začiatku sezóny budú môcť byť plné štadióny. Naši fanúšikovia vytvárali elektrizujúcu atmosféru," povedal Björkung podľa klubovej stránky.



Dvadsaťosemročný Troock má v zbierke bronzovú medailu zo šampionátu hráčov do 18 rokov, ktorý sa uskutočnil v roku 2012 v Českej republike. V tom istom roku si ho vo vstupnom drafte do NHL vybral v piatom kole Dallas Stars. Pre Kanaďana bude Banská Bystrica prvým pôsobiskom v Európe.