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V Banskej Bystrici pokračuje štvorica hráčov, aj útočník Faith

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Na snímke zľava Simon Jellúš (Košice) a Roman Faith (Banská Bystrica) v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice 28. marca 2026 v Banskej Bystrici. Foto: FOTO TASR - Ján Krošlák

Faith mal v zmluve klauzulu, na základe ktorej mohol do konca mája zmeniť pôsobisko.

Autor TASR
Banská Bystrica 5. júna (TASR) - Útočníci Roman Faith, Stanislav Gron a obrancovia Boris Česánek a Kristián Meszároš budú aj v nasledujúcej sezóne Tipsport ligy obliekať dres HC MONACObet Banská Bystrica. Klub v piatok na svojej webstránke potvrdil, že sa so štvoricou dohodol na pokračovaní spolupráce.

Faith mal v zmluve klauzulu, na základe ktorej mohol do konca mája zmeniť pôsobisko. Po rozhovoroch s generálnym manažérom klubu však prišlo k dohode a jeden z najproduktívnejších hráčov uplynulej sezóny zostáva pod Urpínom. Dvadsaťtriročného krídelníka tak čaká už štvrtá sezóna s baranom na hrudi. V tej minulej si pripísal 50 bodov (16+34) v 49 zápasoch základnej časti, pričom si svojimi výkonmi vyslúžil aj pozornosť realizačného tímu slovenskej reprezentácie.

Česánek patrí medzi opory defenzívy Banskej Bystrice, v uplynulej sezóne získal v 44 vystúpeniach 13 bodov (2+11) a základnú časť zakončil s 15 plusovými bodmi. „Barani“ si veľa sľubujú aj od mladíka Grona, ktorý v októbri oslávi 21. narodeniny. V 39 stretnutiach základnej časti nazbieral 13 bodov za tri góly a desať asistencií. Dvadsaťpäťročný Meszároš sa v minulom ročníku pohyboval na pomedzí A-tímu a prvoligových mužstiev. Väčšinu ročníka strávil v dresoch Levíc a Detvy, kde v 27 zápasoch získal deväť bodov za gól a osem asistencií. V drese Banskej Bystrice nastúpil v 11 extraligových stretnutiach.
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