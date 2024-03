V baráži futbalových ME 2024 aj o účasť v slovenskej E-skupine

Semifinále play off o účasť na ME 2024:



A-vetva:



20.45 Poľsko - Estónsko /PGE Narodowy, rozhodujú: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)/



20.45 Wales - Fínsko /Cardiff City Stadium, rozhodujú: Kovacs - Marinescu, Artene (všetci Rum.)/







B-vetva:



20.45 Bosna a Hercegovina - Ukrajina /Bilino Polje, rozhodujú: Zwayer - Lupp, Achmüller (všetci Nem.)/



20.45 Izrael - Island /Szusza Ferenc Stadion, rozhodujú: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.)/







C-vetva:



20.45 Gruzínsko - Luxembursko /Boris Paichadze Dinamo Arena, rozhodujú: Sanchez - Cabanero, Pireto (všetci Šp.)/



20.45 Grécko - Kazachstan /OPAP Arena, rozhodujú: Makkelie - Steegstra, Vries (všetci Hol.)/

Bratislava 20. marca (TASR) - Na tohtoročných futbalových majstrovstvách Európy v Nemecku môžu byť až štyri tímy zo "slovenskej" J-skupiny. Luxembursko, Island ani Bosna a Hercegovina nepostúpili priamo, no dostali šancu prostredníctvom baráže Ligy národov. V prípade celkového triumfu Bosniakov alebo Islanďanov vo svojej vetve sa s nimi Slováci stretnú aj na záverečnom turnaji. Miestenku na EURO si môžu touto cestou zaistiť celkovo tri z dvanástich tímov.Play off má tri vetvy (A, B, C) a každá sa hrá systémom final four. Islanďania absolvujú semifinále B-vetvy na neutrálnej pôde v Budapešti, kde sú vedení ako domáci Izraelčania. V ich krajine sa stretnutie nemôže uskutočniť pre súčasnú vojnovú situáciu. Víťaz sa stretne s lepším z duelu medzi Bosnou a Ukrajinou, kde sú v pozícii favorita hostia. Tí nepostúpili priamo z vyrovnanej C-skupiny len pre horšiu vzájomnú bilanciu s úradujúcimi európskymi majstrami z Talianska." priznal podľa AP kouč bosniackej reprezentácie Savo Miloševič ohľadom možnej premiérovej účasti na EURO. Tím vystriedal počas kvalifikácie troch trénerov a nenaplnil pozíciu spolufavorita popri Portugalsku. Na vrcholovom podujatí bola Bosna doposiaľ raz - na MS 2014 vypadla v základnej skupine s neskorším finalistom Argentínou. Štvoricu v E-skupine ME, kde figuruje okrem Slovenska aj Belgicko a Rumunsko, doplní práve celkový víťaz B-vetvy. Tím trénera Francesca Calzonu proti nemu odohrá druhý zápas na turnaji, 21. júna v Düsseldorfe. Prípadná účasť na tomto turnaji by bola prvá aj pre Izrael, ktorý sa predstavil na vrcholnom podujatí doteraz len raz - zúčastnil sa na MS 1970 v Mexiku.V C-vetve figurujú z kvalifikačného "jéčka" Luxemburčania. O finále zabojujú v Gruzínsku a v prípade postupu nastúpia proti Grécku alebo Kazachstanu. Stretnutie v Tbilisi bude mať zaujímavú príchuť pre troch hráčov Slovana Bratislava - za domácich by mali nastúpiť Jaba Kankava i Guram Kašia a za hostí zas zimná ofenzívna akvizícia slovenského klubu Gerson Rodriguez. Obe krajiny bojujú o svoju historickú prvú účasť na vrcholnom podujatí a na oboch stranách bude chýbať kľúčový hráč pre kartové tresty. Gruzínci nebudú mať k dispozícii Chviču Kvaraccheliju, ktorý inkasoval dve žlté karty v záverečných dueloch A-skupiny, kde už jeho tím nebojoval o priamy postup na ME. Hostia zas budú bez útočníka Daniela Sinaniho, ktorý dostal červenú kartu v záverečnom stretnutí kvalifikácie na pôde Lichtenštajnska (1:0). Aj v tejto fáze už boli postupujúci (Portugalsko, Slovensko) istí. V uplynulej kvalifikácii vyhralo Luxembursko viac zápasov (5) než v predošlých piatich dokopy. Bývalý futbalový trpaslík bol navyše v minulosti držiteľ veľmi nepriaznivej bilancie, keď nezvíťazil vyše 31 rokov v zápase kvalifikácie ME. Toto obdobie trvalo od zápasu s Holandskom (2:1, 30. októbra 1963) po stretnutie na pôde Malty (1:0, 22. februára 1995). Najlepší tím C-vetvy pôjde do "efka" k Turecku, Portugalsku a Česku.Všeobecne sa však pohľad upiera na A-vetvu s papierovo najkvalitnejšími Poľskom a Walesom. Tím kapitána Roberta Lewandowského čaká vo štvrtok Estónsko a Wales si zmeria sily s Fínskom. Poliaci hrali kvalifikáciu vo vyrovnanej E-skupine, kde ich zaskočil víťaz skupiny Albánsko a k senzácii nemali ďaleko ani Moldavci. Poľsko nechýbalo na európskom turnaji od roku 2008 a jeho súper je jediný účastník baráže z D-divízie. Do play off išli víťazi jednotlivých skupín Ligy národov a mali ju tvoriť po štyri tímy z každej z najlepších troch divízii (A, B, C). V tej elitnej však boli k dispozícii len dva nekvalifikované tímy (Poľsko a Wales) a tak prišiel rad na najlepší tím z "déčka", čo je práve Estónsko. Jeho národný rekord v počet reprezentačných štartov môže vyrovnať Konstantin Vassiljev. Najvyšší počet odohratých duelov má momentálne Martin Reim (157). Poliaci neprehrali v zápase kvalifikácie ME na domácej pôde v 20 dueloch za sebou, naposledy nestačili v roku 2006 na Fínsko (1:3). Z barážou má zas dobré skúsenosti Wales, ktorý sa týmto spôsobom prebojoval na MS 2022 v Katare – vtedy i teraz absolvoval oba zápasy doma. Celkový víťaz tejto vetvy sa pridá na ME do D-skupiny k Holandsku, Francúzsku a Rakúsku.Tri finálové zápasy play off sú na programe v utorok. Na záverečnom turnaji sa zúčastní celkovo 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín. Do osemfinále postúpia priamo najlepší dvaja z každej skupiny a doplní ich najlepšia štvorka z tabuľky tretích tímov.