V B.Bystrici bude štartovať aj strieborná z Tokia McDermottová

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) - Strieborná medailistka z OH v Tokiu Austrálčanka Nicola McDermottová je prvým potvrdeným veľkým menom 28. ročníka atletického výškarského mítingu Banskobystrickej latky. Najprestížnejšie halové podujatie na Slovensku pripravuje ďalšiu edíciu na 15. februára 2022.



Míting sa bude konať v neskoršom termíne ako väčšina predchádzajúcich. Čaká sa, že skokani budú mať ešte lepšiu súťažnú formu ako v úvode sezóny. V roku 2022 bude súčasťou striebornej kategórie Svetovej halovej tour s bodovaním pre svetové rebríčky na úrovni kategórie B.



V bohatej histórii podujatia, ktorá sa začala písať v roku 1993, chýbal dosiaľ medzi zúčastnenými jediný kontinent Oceánia. Tentokrát však štart potvrdili až dve Austrálčanky. Dvadsaťštyriročná McDermottová v olympijskom finále zlepšila austrálsky rekord na 202 cm. Má na konte aj ďalšie štyri dvojmetrové výkony v kariére. Len o rok staršia je Eleanor Pattersonová, ktorá má na konte 199 cm a bola predchodkyňou McDermottovej na listine národných rekordérok. V olympijskom finále skončila piata.



Pre obe pôjde o medzinárodné halové premiéry, austrálsky halový rekord má hodnotu 197. "Veľmi sa teším, že na budúci rok absolvujem svoju prvú halovú sezónu v kariére. Hudba a atmosféra Banskej Bystrice v mojich plánoch nemôže chýbať. Zároveň očakávam skvelú konkurenciu a to by mi malo pomôcť atakovať národný rekord, možno aj absolútny osobný," povedala podľa tlačovej správy organizátorov podujatia McDermottová.



Mužská súťaž sa môže tešiť na víťaza z roku 2020 a druhého v roku 2021 Kubánca Luisa Zayasa. Jeho dva najlepšie výkony kariéry sú práve z haly Dukly na Štiavničkách 233 a 231 cm. Premiéru na BBL bude mať olympijský finalista z USA Shelby McEwen s osobným maximom 233 cm z tohto roku.



Vzhľadom na výbornú pozíciu v kalendári, majú organizátori na stole záujem prakticky všetkých najlepších skokanov na svete, rozhodujúce budú v tomto finančné možnosti. Rokovania prebiehajú aj s vlaňajšou víťazkou a bronzovou z Tokia Jaroslavou Mahučichovou z Ukrajiny. Na 27. ročníku BBL zlepšila legendárny rekord mítingu Blanky Vlašičovej z 205 na 206. Tento výsledok ostal absolútne najlepší v roku 2021, lepší ako všetky na OH, či v Diamantovej lige.



V oboch súťažiach pôjde aj o kvalitnú možnosť plniť limity na halové MS (234 cm a 197), letné MS (233 a 196) a ME (230 a 195). Informácie o diváckej účasti poskytnú organizátori v prvej polovici januára budúceho roka. Možnosť sledovať preteky naživo v hale na Štiavničkách bude závisieť od aktuálne platných protipandemických opatrení. Priamy prenos z oboch súťaží odvysiela stanica Joj Šport.