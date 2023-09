V Belehrade piati slovenskí zápasníci, zabojujú o miestenky do Paríža

Slováci na MS v Belehrade 2023 (všetci voľný štýl):



sobota 16. septembra: Boris Makojev (86 kg)



nedeľa 17. septembra: Tajmuraz Salkazanov (74 kg), Achsarbek Gulajev (79 kg), Ermak Kardanov (92 kg)



streda 20. septembra: Zsuzsanna Molnárová (68 kg)

Belehrad 15. septembra (TASR) - Piati slovenskí reprezentanti sa predstavia na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v zápasení, ktoré po roku opäť hostí Belehrad. Tentoraz sú však duely späté aj s bojom o miestenky do Paríža, keďže šampionát je zároveň prvý kvalifikačný turnaj o postup na OH 2024.Srbská metropola privíta od 16. do 24. septembra takmer 1000 zápasníkov z celého sveta. Boje o tituly štartujú voľným štýlom, v ktorom má Slovensko zastúpenie v osobe Tajmuraza Salkazanova (74 kg), Achsarbeka Gulajeva (79 kg), Borisa Makojeva (86 kg) a Ermaka Kardanova (92 kg). Ako prvý sa na žinenke predstaví v sobotu Makojev, ktorý už na MS získal dve medaily – z Paríža 2017 má striebro a vlani si z Belehradu odniesol bronz. Ten vybojoval aj na ME 2020 v Ríme.Horúcim želiezkom na zisk cenného kovu bude Salkazanov. Trojnásobný majster Európy si zo svetových šampionátov odniesol dosiaľ tri medaily (striebro z Osla 2021 a Belehradu 2022 a bronz z Nursultanu 2019 ešte v kategórii do 79 kg), no rovnako ako Makojev na tú najcennejšiu stále čaká. Medailovým adeptom bude aj ďalší rodený Osetínec Gulajev, európsky šampión z Varšavy 2021. Veľké nádeje sú vkladané i do Kardanova. Ten potvrdil svoje kvality už na tohtoročných ME v Záhrebe, kde vo svojej kategórii do 92 kg vybojoval bronz a získal tak prvý cenný kov v kariére. Po voľnoštýliaroch tradične prídu na rad ženské kategórie, v ktorých SR reprezentuje Zsuzsanna Molnárová (68 kg). Na záver nastúpia klasici, bez slovenského zastúpenia.Šampionát bude tento rok o to zaujímavejší, že sa z neho môžu pretekári kvalifikovať na OH 2024. Z MS postúpia do Paríža najlepší piati zápasníci z každej olympijskej kategórie. Miestenku si zabezpečia štyria medailisti (finalisti + dvaja držitelia bronzu), ako aj víťaz zápasu o 5. miesto. Duel zdolaných v boji o bronz bude zakaždým prebiehať po medailovom ceremoniáli.