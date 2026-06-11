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Štvrtok 11. jún 2026
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V Berlíne si po boku S. Williamsovej zahrá Češka Muchová

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Na snímke Serena Williams. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdeväťročná Češka sa štvorhre venuje len príležitostne, no na olympijských hrách v Paríži 2024 obsadila spolu s Lindou Noskovou štvrté miesto.

Autor TASR
Berlín 11. júna (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová nastúpi budúci týždeň vo štvorhre na turnaji WTA 500 v Berlíne po boku legendy Sereny Williamsovej. Pre americkú držiteľku 23 grandslamových titulov vo dvojhre pôjde o druhý turnaj po takmer štvorročnej prestávke.

S. Williamsová sa tento týždeň vrátila na profesionálne kurty na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube, kde štartuje v debli s Kanaďankou Victoriou Mbokovou. V Berlíne dostala do súťaže voľnú kartu a za partnerku si vybrala aktuálne desiatu hráčku singlového svetového rebríčka Muchovú, informoval portál idnes.cz.

Dvadsaťdeväťročná Češka sa štvorhre venuje len príležitostne, no na olympijských hrách v Paríži 2024 obsadila spolu s Lindou Noskovou štvrté miesto.
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