V biatlonovej štafete v Hochfilzene obsadili Slovenky 16. miesto

SP v Hochfilzene - štafeta žien na 4x6 km:

1. Švédsko (Linn Perssonová, Anna Magnussonová, Elvira Öbergová, Hanna Öbergová) 1:13:52,5 h (1 tr. okruh + 8 dobíjaní),

2. Rusko (Valeria Vasnecová, Svetlana Mironovová, Uljana Nigmatullinová, Kristina Rezcovová) +29,1 s (0+10),

3. Francúzsko (Anais Bescondová, Anais Chevalierová-Bouchetová, Chloe Chevalierová, Justine Braisazová-Bocuhetová) +59,2 (0+14) ...,

16. SR (Paulína FIALKOVÁ, Ivona FIALKOVÁ, Mária REMEŇOVÁ, Zuzana REMEŇOVÁ) +5:03,4 min (0+18)



poradie v štafetách (po 2 podujatiach):

1. Francúzsko a Švédsko 108 b.,

3. Rusko 88,

4. Bielorusko 86,

5. Nemecko 83,

6. Nórsko 79 ...,

22. SR 25

Hochfilzen 11. decembra (TASR) - Sobotňajšiu biatlonovú štafetu žien na 4x6 km na SP v rakúskom Hochfilzene vyhrali reprezentantky Švédska v zložení Linn Perssonová, Anna Magnussonová, Elvira Öbergová, Hanna Öbergová. Zvíťazili časom 1:13:52,5 h pred kvartetami Ruska (+29,1 s) a Francúzska (+59,2 s).Slovenské reprezentantky v zložení Paulína a Ivana Fialkové, Mária a Zuzana Remeňové obsadili 16. miesto so stratou 5:04,4 minúty na víťazky. Zuzana Remeňová absolvovala premiéru v prestížnom seriáli a stala sa 58. Slovenkou v histórii, ktorá štartovala v pretekoch SP.Po vynechaní minulotýždňovej štafety sa už na štart postavili aj Slovenky. Paulína Fialková musela v stoji trikrát dobíjať, čo ju stálo cenné sekundy a svojej sestre odovzdávala štafetu na 18. pozícii. Ivona zo zásobníka zvládla stojku slušne, minula len dve rany, no nepodarilo sa jej poslednú ranu dobiť hneď, potrebovala aj posledný možný náboj. Do trestného kola nešla, no jej manko vzrástlo na 1:43 min a odovzdávala na 16. priečke. Túto pozíciu sa podarilo udržať Márii Remeňovej. Jej sestra Zuzana šla na trať s tým, že musí zvládnuť ležku, aby ju nestiahli. Do posledného kola vyrážala šestnásta tesne za Číňankou, pretože cez ne sa prepadla Poľka Piczurová. Medzi týmito troma ženami sa odohrával súboj o 15. priečku, ktorú napokon uchmatli Číňanky tesne pred Slovenkami.Po úvodnom úseku sa na čele zoradili Švédky, Talianky, Poľky a Švajčiarky, všetky odstrieľali bez chyby. Favorizované Francúzky figurovali s vyše 36-sekundovou stratou na štvrtej pozícii, keď Anais Bescondová na strelnici trikrát zaváhala. Na druhej odovzdávke figurovali na čele Švédky o 6 sekúnd pred Francúzkami, tretie boli Rakúšanky (+12,3 s). Náskok Severaniek zvýraznila na treťom úseku Elvira Öbergová, ktorá svojej sestre Hanne odovzdávala štafetu s luxusným náskokom 1:34,7 minúty. Rusky z neho dokázali na záverečnom úseku ukrojiť vyše minútu, ale stačilo im to len na obsadenie druhej priečky.