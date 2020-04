V Bielorusku sa začala ženská liga aj s divákmi

Minsk 30. apríla (TASR) - V Bielorusku napriek pandémii koronavírusu odštartovala vo štvrtok nová sezóna najvyššej ženskej futbalovej súťaže. Ročník sa začal, aj za prítomnosti divákov, duelom medzi družstvom Dinamom BGUFK a reprezentačným výberom do 19 rokov. Vstup na zápas bol zadarmo, na tribúnach bolo podľa agentúry AP menej ako sto ľudí.



Nový ročník ženskej ligy sa mal pôvodne začať už pred dvomi týždňami, no museli ho odložiť po tom, čo sa niekoľko hráčok dostalo do kontaktu s osobami infikovanými novým koronavírusom. Testy však prítomnosť SARS-CoV-2 u futbalistiek neodhalili a tak podľa Bieloruskej futbalovej federácie nič nebránilo štartu ligy. "Ani jedna z hráčok nemala pozitívny test," uviedol hovorca federácie Alexander Alejnik.



Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa počas koronavírusovej pandémie hrá futbal. Rovnako ako u žien aj najvyššia mužská liga prebieha s divákmi na tribúnach. Krajina nezaviedla počas pandémie natoľko prísne opatrenia ako iné európske štáty, za čo prezident Alexander Lukašenko čelí kritike doma i v zahraničí.



Počet prípadov nákazy novým koronavírusom sa v Bielorusku zvýšil vo štvrtok na 14.027. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ podľahlo 89 ľudí.