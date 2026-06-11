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V blízkosti fanzóny prišlo pred úvodným zápasom na MS k šarvátkam
Prístup do fanzóny sťažili kovové bariéry, ktoré nainštalovali v snahe zabrániť protestom zo strany frakcie Únie učiteľov.
Autor TASR
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Mexico City 11. júna (TASR) - V blízkosti oficiálnej fanzóny v Mexico City prišlo pred úvodným zápasom futbalových MS 2026 k šarvátkam. Pred duelom medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou sa chceli fanúšikovia čo najrýchlejšie dostať na námestie Zocala a nastal chaos.
Prístup do fanzóny sťažili kovové bariéry, ktoré nainštalovali v snahe zabrániť protestom zo strany frakcie Únie učiteľov. „Prestaňte sa tlačiť a sácať. Sú tu aj deti, nebuďte ako zvieratá,“ apeloval na fanúšikov pomocou megafónu jeden z členov poriadkových síl.
Niektorí fanúšikovia začali hádzať po policajtoch fľaše s vodou a urážať ich. „Je to šialené, organizácia by mala byť oveľa lepšia,“ citovala agentúra AFP slová 25-ročného Javiera Maciela, ktorý prišiel do fanzóny odetý v ponču a mexickej vlajke.
Prístup do fanzóny sťažili kovové bariéry, ktoré nainštalovali v snahe zabrániť protestom zo strany frakcie Únie učiteľov. „Prestaňte sa tlačiť a sácať. Sú tu aj deti, nebuďte ako zvieratá,“ apeloval na fanúšikov pomocou megafónu jeden z členov poriadkových síl.
Niektorí fanúšikovia začali hádzať po policajtoch fľaše s vodou a urážať ich. „Je to šialené, organizácia by mala byť oveľa lepšia,“ citovala agentúra AFP slová 25-ročného Javiera Maciela, ktorý prišiel do fanzóny odetý v ponču a mexickej vlajke.