V boji o scudetto sú tri tímy, Gasperini: Ľudia musia snívať

Rím 10. marca (TASR) - Odvážne výroky trénerov či historickú prehru Juventusu Turín priniesol nedeľný program talianskej Serie A. SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom ukončil päťzápasovú sériu bez víťazstva, po triumfe nad Fiorentinou (2:1) stráca na vedúci Inter Miláno jediný bod. Obom však dýcha na krk tretia Atalanta Bergamo, ktorá uštedrila "starej dáme" vysokú prehru 4:0.



Neapol v dueli s tímom z Florencie jasne dominoval, strelami na bránku zdolal hostí v pomere 11:2. Napriek tomu triumfoval rozdielom jediného gólu, keď po zásahoch Romelua Lukakua a Giacoma Raspadoriho znížil Albert Gudmundsson. Domáci tréner Antonio Conte spokojný nebol. "Bolo to zaslúžené víťazstvo, ale ani zďaleka sme nestrelili dostatočný počet gólov vzhľadom na množstvo šancí, ktoré sme mali. Nie som s tým spokojný. Musíme hrať najlepšie, ako vieme, bez toho, aby sme si vytvárali takúto zbytočnú úzkosť," uviedol podľa portálu Football Italia.



Talianskeho kouča hneval aj tlak zo strany médií. "Tvárite sa, že to, čo tento tím robí, je normálne, ale tak to v skutočnosti nie je. Musím podčiarknuť, že normálne to nie je. Dôležití hráči sú zranení a vy poviete, že je to normálne. Odíde nám najtalentovanejší hráč, aj to je normálne. Chlapci tu robia niečo výnimočné," prízvukoval Conte, pričom narážal na januárový odchod kľúčového krídelníka Chviču Kvaraccheliju do Paríža St. Germain. "Takže mi verte. Toto je skupina, ktorá prekonala ťažkosti a bude v tom pokračovať," dodal 55-ročný kormidelník.



Juventus utrpel najhoršiu domácu prehru za uplynulých 58 rokov, rovnakým skóre vtedy podľahol mestskému rivalovi FC. Mužstvo Thiaga Mottu síce v lige ťahalo päťzápasovú šnúru víťazstiev, no v ostatných súťažiach zažilo v poslednom období sériu nezdarov. V play off o osemfinále Ligy majstrov ho vyradil holandský PSV Eindhoven a vo štvrťfinále Talianskeho pohára prehralo s Empoli 1:2 po jedenástkovom rozstrele. "Je to prehra, ktorá sa nám nepáči, ale nedávam ju na rovnakú úroveň ako prehru s Empoli. Sú to rôzne situácie. Náš tím začal dobre a po penaltovom incidente sa priebeh hry zmenil. Potrebovali sme udržať rovnováhu a to sa nám nepodarilo, ale je to čiastočne spôsobené nedostatkom skúseností mladom mužstve," konštatoval Motta.



V drese hostí otvoril skóre v 29. minúte Mateo Retegui z pokutového kopu, potom sa postupne presadili Marten de Roon, Davide Zappacosta a Ademola Lookman. Atalanta stráca na lídra súťaže tri body a tréner Gian Piero Gasperini boj o "scudetto" zďaleka nevzdáva. "Ľudia musia snívať, nikdy nesmieme prestať. Môžeme povedať, že je to nemožné, ale ak tomu dostatočne veríte, veci sa môžu stať možnými. Vieme, že Inter a Neapol sú dva vynikajúce tímy, proti Interu sme prehrali posledných sedem zápasov v sérii, ale aj to môže byť signál. Nikdy sme v tejto fáze sezóny neboli v boji o prvé miesto, takže nikdy neviete," povedal Gasperini.



Svojim zverencom nemal po dueli v Turíne čo vytknúť. "Pre mnohých to bol nepredstaviteľný výsledok, ale z našej strany to bol perfektný výkon. Toto je futbal. Idete od víťazstva k prehre a zase späť. Ale netreba zabúdať, že Juventus mal sériu piatich víťazstiev," pokračoval taliansky kouč. Atalanta vo februári skončila v play off Ligy majstrov po dvojzápase s belgickým Club Bruggy a vo štvrťfinále domáceho pohára podľahla Bologni. Gasperini vidí pozitívum v tom, že tím sa teraz môže plne sústrediť na ligu. "Je jasné, že po piatich mesiacoch hrania troch zápasov týždenne sme konečne mali čas na tréning a regeneráciu. Konečne sme zažili dva 'normálne' týždne a všetci boli v ideálnom stave, čo sa týka kondície, psychiky a koncentrácie," uzavrel 67-ročný kouč.