V Bratislave budú od piatka majstrovstvá SR v stolnom tenise

Prehľad držiteľov titulov z MSR 2024:



dvojhra mužov: Peter Šereda



dvojhra žien: Ema Labošová



štvorhra mužov: Ľ. Pištej - J. Zelinka



štvorhra žien: Kukuľková - Puchovanová



miešaná štvorhra: J. Zelinka - Puchovanová



dvojhra hráčov do 21 rokov: Mychailo Lovha



dvojhra hráčok do 21 rokov: Adriana Illášová

Bratislava 20. marca (TASR) - O držiteľoch prvých domácich stolnotenisových tituloch v roku 2025 sa rozhodne od piatka do nedele na majstrovstvách Slovenska v individuálnych a párových disciplínach v kategóriách mužov, žien a do 21 rokov. Ich dejiskom bude tradične Národné stolnotenisové centrum v bratislavských Krasňanoch. Na najvýznamnejšie domáce podujatie sezóny sa prihlásilo 85 mužov a 41 žien.Z mužských reprezentantov budú hrať až na jednu výnimku všetci. Tou je líder slovenského rebríčka Jang Wang. Pred rokom stroskotal vo štvrťfinále na neskoršom finalistovi Samuelovi Arpášovi, tentoraz však bude chýbať. Okrem jednotky Wanga sú medzi prihlásenými ostatní členovia prvej desiatky domáceho rebríčka. Pozícia najväčšieho favorita nielen pre rebríčkové postavenie a z toho vyplývajúce nasadenie na najvyšší post patrí Ľubomírovi Pištejovi. Skúsený reprezentant je s desiatimi singlovými titulmi suverénne najúspešnejší hráč v histórii MSR v ére samostatnosti. Cestu za jedenástym prvenstvom sa mu budú snažiť skomplikovať mladší kolegovia Jakub Zelinka, Alexander Valuch, Samuel Arpáš či ďalší z nastupujúcej generácie. V zozname účastníkov chýba obhajca minuloročného titulu Peter Šereda, trinásty hráč rebríčka, ktorý už pôsobí ako reprezentačný tréner mužov SR.V kategórii žien tiež absentuje lanská šampiónka Ema Labošová, ktorú za stôl nepustia zdravotné problémy. Okrem rebríčkovej dvojky sa medzi prihlásenými z prvej desiatky nenachádzajú Eva Novotná, Andrea Biskupičová (zhodne figurujúce na 7. priečke) a desiatka Renáta Lacenová. Hlavnými adeptkami na prvenstvo sú majsterka spred dvoch rokov a celkovo deväťnásobná šampiónka Barbora Balážová spolu s vlaňajšou finalistkou a zlatou medailistkou z roku 2022 Tatianou Kukuľkovou, ktorá bude nasadená jednotka "pavúka". Cestu za potvrdením úlohy favoritiek sa im budú snažiť skomplikovať najmä Dominika Wiltschková, Nikoleta Puchovanová, Adriana Illášová a Natália Grigelová.Po piatkovej kvalifikácii sa v sobotu v hlavnej súťaži začne o 9.30 h, večer od 20.05 h sú na programe finále v miešanej štvorhre a singlových súťažiach do 21 rokov. V nedeľu pokračujú MSR od 10.00 h, finálový blok príde na rad popoludní od 13.00 h, pričom rozhodujúce súboje o tituly vo dvojhrách sa začnú približne o 14.00 h (ženy) a 14.30 h (muži). V tlačovej správe o tom informoval Slovenský stolnotenisový zväz.