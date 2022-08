V Bratislave sa uskutoční turnaj v boxe na počesť Jána Zacharu

Bratislava 19. augusta (TASR) – V deň narodenín olympijského víťaza Jána Zacharu sa na jeho počesť uskutoční v Bratislave česko-slovenský Turnaj Starého Mesta v boxe. Päť zápasov mužov a šesť duelov dorastencov odohrajú v sobotu 27. augusta od 16.00 h na Hviezdoslavovom námestí.



Zachara je najstarší žijúci olympijský víťaz zo Slovenska, v deň turnaja oslávi 94. narodeniny. Zlato spod piatich kruhov vybojoval pred sedemdesiatimi rokmi v Helsinkách.



Organizátorom turnaja je Športový klub Gobola Gym, záštitu nad ním prevzala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová. Pôjde o športové podujatie vo verejnom priestore a vstup je zadarmo. Partnerom podujatia je aj Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave.



"Nápad zorganizovať takýto turnaj v Starom Meste sa nám okamžite zapáčil. Na pozadí je totiž pekný príbeh. Manažér klubu Jozef Mihók nie je iba športovcom dušou a telom, je to aj mimoriadne aktívny človek so srdcom na správnom mieste. Športový klub dáva zmysel a náplň života deťom zo sociálne slabších pomerov, dalo by sa povedať, že deťom z ulice. Ambasádorom klubu je Ján Zachara, ktorý v roku 1952 vybojoval na letných olympijských hrách v Helsinkách zlatú medailu a je nielen najstarším žijúcim slovenským olympijským víťazom, ale aj najstarším olympijským víťazom v boxe na svete," uviedla v tlačovej správe Zuzana Aufrichtová.