V Bratislave sa zišlo 24 hráčov, chýbal len Studenič

nominácia SR na kvalifikačný turnaj o ZOH 2026:



Brankári: Denis Godla (Slovan Bratislava), Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Stanislav Škorvánek (Mountfield Hradec Králové)



Obrancovia: Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice), Martin Fehérváry (Washington Capitals), Mário Grman (Admiral Vladivostok), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Samuel Kňažko (Cleveland Monsters), Patrik Koch (HC Utah), Šimon Nemec (New Jersey Devils)



Útočníci: Marek Hrivík (Leksands IF), Miloš Kelemen (HC Utah), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja HC Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Miloš Roman, Libor Hudáček (obaja HC Oceláři Třinec), Pavol Regenda (Anaheim Ducks), Marián Studenič (Färjestad BK), Matúš Sukeľ (HC Litvínov), Adam Sýkora (Hartford Wolf Pack), Tomáš Tatar (New Jersey Devils)



program turnaja:



štvrtok 29. augusta



14.00 Kazachstan – Maďarsko



18.00 SLOVENSKO – Rakúsko







piatok 30. augusta



14.00 Kazachstan – Rakúsko



18.00 Maďarsko – SLOVENSKO







nedeľa 1. septembra



14.00 Rakúsko – Maďarsko



18.00 SLOVENSKO – Kazachstan

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia bude od štvrtka bojovať o účasť na zimných olympijských hrách v roku 2026. Na ľade bratislavského zimného štadióna Ondreja Nepelu ju vo finále kvalifikácie postupne čaká Rakúsko, Maďarsko a Kazachstan. Na týchto súperov sa začal národný tím pripravovať v nedeľu, tréner Craig Ramsay privítal na popoludňajšom zraze 24 nominovaných hráčov.Chýbal iba útočník Marián Studenič, čakali ho ešte povinnosti vo švédskom klube Färjestad BK. K výprave sa pripojí v pondelok. Slovenskí hokejisti musia prejsť kvalifikačným turnajom druhýkrát za sebou. Pred tromi rokmi zdolali na finálovom turnaji v Bratislave Rakúsko 2:1, Poľsko 5:1 a Bielorusko 2:1. Postúpili na ZOH do Pekingu, kde si vybojovali bronzové medaily.povedal tréner Ramsay.V tíme na finálový turnaj kvalifikácie o postup na ZOH figurujú aj hokejisti pôsobiaci v KHL. Slovensko budú v Bratislave reprezentovať Martin Gernát, Mário Grman i Adam Liška. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ešte hráči z KHL za Slovensko nehrali.uviedol asistent trénera Peter Frühauf.Naopak, v nominácii chýbajú útočníci Peter Cehlárik a Juraj Slafkovský, či obranca Erik Černák. Od klubu New Jersey Devils z NHL dostali povolenie reprezentovať Tomáš Tatar a Šimon Nemec, no Tatar priznal, že to nebolo jednoduché:Hrať môže aj obranca Martin Fehérváry, trápi ho však zranenie.Po dvoch rokoch si reprezentačný dres oblečie Kristián Pospíšil. Dvadsaťosemročný krídelník chýbal na uplynulých dvoch svetových šampionátoch po konflikte s trénerom Ramsayom. V Bratislave si však zahrá aj so svojím bratom Martinom.uviedol Pospíšil.Na ZOH 2026 do Milána a Cortiny d'Ampezzo postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín. Okrem bratislavskej D-skupiny sa rovnaký turnaj uskutoční aj v Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko). Viaceré tímy majú za sebou aj prípravné zápasy, Slováci nie.uzavrel Ramsay.