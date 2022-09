V Bratislave si v sobotu uctia pamiatku Ondreja Nepelu

Bratislava 30. septembra (TASR) - Hlavné mesto SR Bratislava, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ), Slovensky krasokorculiarsky zvaz (SKZ) a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) si v sobotu uctia pamiatku Ondreja Nepelu.



Pri príležitosti jubilejného 30. ročníka krasokorčuliarskeho Memoriálu Ondreja Nepelu odhalia expozíciu zbierkových predmetov spojených so slovenským športovcom 20. storočia a jeho dlhoročnou trénerkou Hildou Múdrou. Výstava sa stane na základe dohody so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) súčasťou jeho Siene slávy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.



Organizátori v tlačovej správe tiež informovali, že 1. októbra vstúpi do platnosti zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava, STARZ a SZĽH. Vďaka nej okrem iného príde k ich spolupráci pri rekonštrukcii Zimného štadióna Harmincova, na ktorú už alokovali Hlavné mesto SR Bratislava/STARZ 680.000 a SZĽH takmer 200.000 eur.