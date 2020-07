V Bratislave štartuje Summer Beach Tour s viacerými hviezdami

Bratislava 2. júla (TASR) - Séria majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale odštartuje už najbližšiu sobotu v Bratislave. Úvodné podujatie Summer Beach Tour 2020, ktorá sa skladá z deviatich turnajov, sa uskutoční na Patrónke. Seriál sa bude hrať po celom Slovensku a vyvrcholí finálovým turnajom v posledný augustový víkend v Bratislave na Draždiaku.



Pre pandémiu koronavírusu sa neuskutočnili plánované letné podujatia v halovom volejbale a tak piesok prilákal viacero hviezdnych hráčov. Na úvodnom turnaji Atena BeachVolleyCup na Patrónke predvedú svoje umenie aj traja víťazi ankety SVF Volejbalista roka či rekordér v počte reprezentačných štartov v "šestkovom" volejbale.



Aktuálny držiteľ ocenenia pre najlepšieho volejbalistu Peter Michalovič (víťaz za rok 2019) si zahrá po boku "starého známeho" Mateja Hericha, s ktorým sa v roku 2007 predstavil na majstrovstvách Európy do 19 aj 18 rokov a na piesku s ním získal dva tituly majstra Slovenska do 20 rokov (2008, 2009). Dvojnásobný volejbalista roka (2006, 2007) František Ogurčák spojil svoje sily s rekordérom v počte halových reprezentačných štartov, šesťnásobným účastníkom majstrovstiev Európy a spoluhráčom z VK Spartak UJS Komárno Jurajom Zaťkom. Najlepší volejbalista roka 2004 Jakub Joščák sa na turnaji predstaví po boku minuloročného majstra Slovenska v snow volejbale Viktora Kociňáka.



Medzi favoritov turnaja patria majster Slovenska posledných troch ročníkov Tour Ľuboš Nemec, ktorý bude s Marekom Ludhom najvyššie nasadeným párom. Na Patrónke nebudú chýbať ani ďalší trojnásobní majstri Slovenska. Igor Horváth sa predstaví s Matúšom Šímom a Michal Kollár vytvoril pár s Mariánom Klimom. Držiteľ dvoch beachových titulov Patrik Pokopec si na turnaji zahrá s Tomášom Patúcom, halový reprezentant Šimon Krajčovič bude hrať spoločne s majstrom SR 2019 na snehu Miroslavom Jantom. Na turnaji sa predstaví celkovo 24 mužských dvojíc. Osmička nasadených začne v osemfinále, ďalších šestnásť párov čakajú v skupinách dva zápasy o postup.



Zaujímavé mená sú aj v ženskom pavúku. Najvyššie nasadenou dvojicou sú Kristína Harmanová a Zuzana Reginová, veľké šance na celkové prvenstvo však majú aj "dvojky" Eva Eleková a Ľubica Šipošová, ktoré minulý týždeň vybojovali v Prahe bronz. Obe skúsené beachvolejbalistky vedia ako chutí titul majsteriek Slovenska. Eleková triumfovala minulý rok so Silviou Poszmikovou a Šipošová vybojovala titul v roku 2016 s Ninou Herelovou. V ženskom pavúku na turnaji bude štartovať 20 tímov, osem nasadených má istý postup do osemfinále, zvyšných dvanásť dvojíc čakajú v skupinách dva zápasy o postup. Celková dotácia Atena BeachVolleyCup na Patrónke je 800 eur, víťazi oboch kategórií si odnesú po 160 eur, informoval portál svf.sk.



Od prvého júlového víkendu až do záveru augusta sa v rámci Summer Beach Tour 2020 odohrá každý týždeň jeden turnaj. Po turnaji na Patrónke bude seriál v júli pokračovať v Košiciach, Lieskovci pri Zvolene a opäť v Košiciach. V auguste sú na programe zastávky v Skalici, Prešove, Ružomberku a Strážskom a finálový turnaj na Draždiaku. Obhajcami majstrovských titulov z minulého roka sú Ľuboš Nemec, Michal Kollár, Eva Eleková a Silvia Poszmiková.