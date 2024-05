V Bratislave triumfoval Gabon, medzi kobylami prekvapivo She Free

Výsledky 4. dostihového mítingu v Bratislave:



32. Veľká jarná cena spoločnosti K-K Metal (rovina Listed kategórie, 3-ročné kobyly a žrebce, 1700 m, 25.000 eur):



1. Gabon, 3-ročný tmavý hnedák, džokej T. Lukášek, trénerka I. Janáčková Koplíková, Statek Blata Český Ráj, 2. Boulevard Blanqui, 3-ročný hnedák, dž. P. Foret, tr. Z. Kubovičová, Stajňa Egl, 3. Eskadra Zero, 3-ročná hnedka, dž. A. Florian, tr. V. Luka ml., Rustikal HC s.r.o.



32. Jarná cena kobýl JSB Match Diabolo (rovina Listed kategórie, 3-ročné kobyly, 1700 m, 25.000 eur):



1. She Free, 3-ročná belka, dž. J. Palík, tr. Z. Kubovičová, Bamatse, 2. Ninna Best, 3-ročná hnedka, dž. P. Foret, tr. Z. Kubovičová, PD Kúty, 3. Asturias, 3-ročná hnedka, dž. A. Florian, tr. V. Luka ml., Bunty Team



31. Jarná míľa spoločnosti K-K Metal (rovina I. kategórie, handicap, 4-ročné a staršie kone, 1600 m, 7000 eur):



1. Quessigny, 5-ročný hnedák valach, dž. A. Florian, tr. J. Línek, Meridian SK, 2. Medelin, 7-ročná hnedka, dž. M. Havelková, tr. J. Chodúr, BORMAN, 3. Willemine, 4-ročná ryška, dž. M. Laube, tr. L. Urbánek, Lokotrans



37. Veľká májová cena JSB Match Diabolo (rovina I. kategórie, 4-ročné a staršie kone, 2400 m, 7000 eur):



1. Gasparini, 5-ročný hnedák, dž. J. Palík, tr. J. Demele, TIPPLER Round, s.r.o., 2. Brilliant Star, 6-ročný tmavý hnedák valach, dž. M. Laube, tr. L. Urbánek, Lokotrans, 3. Palmera, 8-ročná belka, dž. M. Madihi, tr. Z. Kubovičová, Kovometal

Bratislava 5. mája (TASR) - Víťazom 32. ročníka Veľkej jarnej ceny na bratislavskom Závodisku sa stal český reprezentant Gabon v sedle s džokejom Tomášom Lukáškom. Pre českú stajnu Statek Blata Český Ráj získali dotáciu 11.250 eur.V Jarnej cene kobýl triumfovala domáca zástupkyňa She Free s českým džokejom Jiřím Palíkom, víťazné duo získalo 11.250 eur. Trojročná belka pritom nepatrila medzi favoritky. "Kobylka sa v práci ukazovala veľmi dobre, verila som jej. K víťazstvu jej dobrou taktickou jazdou dopomohol aj skúsený džokej Jiří Palík, ktorý pre nás už predtým jazdil," uviedla trénerka Zuzana Kubovičová pre RTVS.