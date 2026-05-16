Británia prehrala v zápase s Rakúskom 2:5, dvojgólový Schneider
Autor TASR
Zürich 16. mája (TASR) - Hokejisti Rakúska vstúpili do majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku výhrou 5:2 nad Veľkou Britániou. V sobotnom dueli A-skupiny síce takmer prišli o trojgólové vedenie, no odpor súpera definitívne zlomili v druhej tretine. Kapitán tímu Peter Schneider sa na víťazstve podieľal dvomi gólmi.
Briti budú po návrate do elitnej kategórie pokračovať v nedeľu o 12.20 h duelom proti obhajcom titulu z USA. Rakúšania si v ten istý deň o 16.20 zmerajú sily s Maďarskom.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Veľká Británia - Rakúsko 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Góly: 16. Clements (Perlini, Hazeldine), 17. Kirk (Neilson, Halbert) - 3. Nissner (Zwerger, Wolf), 6. Schneider (Nissner), 10. P. Huber (Nickl), 27. Schneider (Zwerger, Nickl), 34. Wallner (Wolf, Kolarik). Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Kohlmueller (Nem.) - Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 7974 divákov.
V. Británia: Robson - Richardson, Halbert, Hazeldine, Tetlow, Steele, Brown, Clements, Jenion - C. Neilson, Dowd, Kirk - Waller, L. Neilson, Perlini - Betteridge, Curran, Lachowicz - Shudra, Hopkins, Davies
Rakúsko: Kickert - Unterweger, Wolf, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Stapelfeldt, Schnetzer - Nissner, Zwerger, Schneider - P. Huber, Thaler, Rohrer - M. Huber, Schwinger, Rebernig - Kolarik, Harnisch, Wallner
Rakúšania si už v úvodnej desaťminútovke vypracovali trojgólové vedenie. Najprv bol v 3. minúte medzi kruhmi osamotený Nissner, Schneider po chybe V. Británie úspešne tečoval strelu spoluhráča a Paul Huber si našiel vyrazený puk. Briti sa však nevzdali a ešte do prvej prestávky odpovedali dvomi milimetrovými zakončeniami. V prostrednej časti to pri prečíslení zobral na seba 35-ročný Schneider a po ďalšom presnom zakončení už Rakúšania viedli opäť o tri góly. V záverečnej tretine si už náskok postrážili a pripísali si prvé body na turnaji.
tabuľka A-skupiny:
1. Rakúsko 1 1 0 0 0 5:2 3
2. Fínsko 1 1 0 0 0 3:1 3
Švajčiarsko 1 1 0 0 0 3:1 3
4. Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0
Maďarsko 0 0 0 0 0 0:0 0
6. Nemecko 1 0 0 0 1 1:3 0
USA 1 0 0 0 1 1:3 0
8. Veľká Británia 1 0 0 0 1 2:5 0
