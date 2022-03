V Budapešti sa na majstrovstvách v zápasení predstaví deväť Slovákov

Nominácia SR na ME v Budapešti:



voľný štýl:



57 kg - Martin Židzik (28.3.)



70 kg - Daniel Chomanič (28.3.)



74 kg - Tajmuraz Salkazanov (29.3.)



79 kg - Achsarbek Gulajev (28.3.)



86 kg - Boris Makojev (29.3.)



97 kg - Batyrbek Cakulov (28.3.)



125 kg - Gabriel Tysz (29.3.)





grécko-rímsky štýl:



72 kg - Leoš Drmola (2.4.)



82 kg - Denis Horváth (2.4.)

Budapešť 27. marca (TASR) - Deväť slovenských reprezentantov sa predstaví na majstrovstvách Európy v zápasení, ktoré v pondelok štartujú v Budapešti. Početnejšie zastúpenie bude mať Slovensko medzi voľnoštýliarmi, ktorých vyslalo do maďarskej metropoly sedem na čele s obhajcami titulu Tajmurazom Salkazanovom (do 74 kg) a Achsarbekom Gulajevom (79 kg).Obaja rodáci zo Severného Osetska, ktorí už niekoľko rokov vlastnia slovenské občianstvo, slávili vlani na európskom šampionáte vo Varšave zhodne životný úspech. Gulajev získal zlato v kategórii do 79 kg, keď v semifinále zviedol tesný súboj s Gruzíncom Nikom Kentčadzem (5:4 na body) a vo finále zdolal Francúza Saifedina Alekmu (2:1). Nadviazal tak na úspechy z mládežníckych čias, keď ešte štartoval v hmotnostnej kategórii do 74 kg. Z kategórie do 23 rokov má v zbierke striebro z MS 2017 a dve striebra z ME (2018 a 2019), okrem toho vybojoval aj bronz na juniorských ME 2017. Vo Varšave nadviazal na jeho výkon Salkazanov, ktorý nenašiel premožiteľa v kategórii do 74 kg. Predviedol pritom dva parádne obraty, keď vo štvrťfinále vyradil Avtandila Kentčadzeho z Gruzínska (6:5) a v semifinále pokoril Rusa Razambeka Žamalova (6:5), hoci v oboch prípadoch prehrával už 1:5. Vo finále potom nedal šancu Bulharovi Miroslavovi Kirovovi (10:0, techn. prevaha). Okrem toho má Salkazanov v zbierke aj bronz z MS 2019 v Nursultane v neolympijskej kategórii do 79 kg, v mládežníckom období dokázal vybojovať zlato na svetovom šampionáte do 23 rokov.Gulajev aj Salkazanov sa svojimi triumfami zaradili medzi velikánov slovenského zápasenia, pred nimi získali titul majstra Európy spomedzi reprezentantov SR iba David Musuľbes (2008) a István Lévai (2012). Salkazanova potom mrzela neúčasť na OH v Tokiu, na kvalifikačnom turnaji v Sofii mu miestenka unikla po prehre v semifinále s Bielorusom Magomedchabibom Kadimagomedom. SR tak malo na OH 2020 jediného zástupcu - voľnoštýliara Borisa Makojeva (86 kg). V Tokiu vypadol hneď v prvom kole, s Arturom Najfonovom, reprezentujúcim Ruský olympijský výbor, prehral 0:6 na body. Makojev však bude mať podobne ako Gulajev a Salkazanov v Budapešti medailové ambície. Vlani skončil na kontinentálnom šampionáte piaty, keď v zápase o 3. miesto prehral s reprezentantom San Marína Mylesom Aminem 4:6. Rok predtým na ME v Ríme získal bronzovú medailu. Vo vitríne má takisto striebro z MS 2017 v Paríži.U ďalších slovenských reprezentantov sú už šance na úspech nižšie. Vo voľnom štýle sa predstavia ešte Martin Židzik (57 kg), Daniel Chomanič (70 kg), Batyrbek Cakulov (97 kg) a Gabriel Tysz (125 kg), v grécko-rímskom štýle Leoš Drmola (72 kg) a Denis Horváth (82 kg).