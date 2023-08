Atletika: V Budapešti sa predstaví deväť Slovákov,najviac od roku 2017

Slovenská nominácia na MS v Budapešti:



MUŽI: Ján Volko (Naša atletika Bratislava, 100 a 200 m), Dominik Černý (chôdza na 20 km a 35 km), Michal Morvay (obaja ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, chôdza na 35 km)



ŽENY: Gabriela Gajanová (AK ZTS Martin, 800 m), Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, 100 m prek.), Martina Hrašnová (kladivo, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica), Hana Burzalová, Mária Katerinka Czaková, Ema Hačundová (všetky ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica, všetky chôdza 35 km)

Predpokladaný program slovenských atlétov:



SOBOTA 19. augusta



8.50 20 km chôdza M (Černý)



12.35 100 m M kvalifikácia (Volko?)



19.43 100 m M rozbehy (Volko?)





NEDEĽA 20. augusta



16.35 100 m M semifinále (Volko?)



19.10 100 m M finále (Volko?)





UTOROK 22. augusta



18.40 100 m prek. Ž rozbehy (Forsterová)





STREDA 23. augusta



10.05 800 m Ž rozbehy (Gajanová)



12.50 200 m M robehy (Volko)



19.00 a 20.35 kladivo Ž kvalifikácia (Hrašnová)



20.40 100 m prek. Ž semifnále (Forsterová?)





ŠTVRTOK 24. augusta



7.00 35 km chôdza M a Ž (Morvay, Černý, Czaková, Burzalová, Hačundová)



20.15 kladivo Ž finále (Hrašnová?)



20.20 200 m M semifinále (Volko?)



21.25 100 m prek. Ž finále (Forsterová)





PIATOK 25. augusta



20.25 800 m Ž semifinále (Gajanová?)



21.50 200 m M finále (Volko?)





NEDEĽA 27. augusta



20.45 800 m Ž (Gajanová?)

Bratislava 9. augusta (TASR) - Na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Budapešti (19.-27. augusta 2023) bude Slovensko reprezentovať deväť atlétov. Vo výprave je šesť žien a traja muži. Nomináciu schválil Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (SAZ) a bude najpočetnejšia od roku 2017, keď v Londýne štartovalo len päť slovenských atlétov. O jedného viac bolo v roku 2019 v Dauhe a vlani v Eugene to bola znova len pätica atlétov. Informoval o tom SAZ na svojom webe.Martina Hrašnová absolvuje už svoje siedme MS v kariére. Štyridsaťročná kladivárka súťažila už v roku 2001 v Edmontone a o osem rokov neskôr v Berlíne získala bronz. Na svetovom šampionáte budú debutovať dvaja atléti. Viktória Forsterová, ktorá na nedávno skončenej univerziáde v čínskom Čcheng-tu získala zlato na stometrovej prekážkarskej trati. Dosiahla ho v novom slovenský rekorde a splnila ním aj olympijský kvalifikačný limit pre Paríž (12,77). Druhým je chodec Michal Morvay.Radoslav Dubovský bude mať na svetovom šampionáte premiéru vo funkcii šéftrénera a Ján Volko sa na šampionát vracia po šiestich rokoch. Všetci sa na MS dostali vďaka postaveniu v kvalifikačnom rebríčku, Forsterová splnila limit na 100 m prek. po uzávierke práve na univerziáde. Svetová atletika (WA) zároveň donominovala Dominika Černého na preteky v chôdzi na 20 km. Pôvodne figuroval v kvalifikačnom rebríčku na 52. mieste. Na miestenku malo nárok 50 pretekárov a po odrieknutí účasti niektorých chodcov sa to podarilo aj Černému.Naopak, Stanislave Škvarkovej to tesne nevyšlo. V rebríčku obsadila 42. priečku a na MS štartuje 40 bežkýň na 100 m prek. Pravdepodobne zostala prvá "pod čiarou", keďže nigérijská líderka rebríčka Tobi Amusanová sa na šampionáte pre previnenie proti antidopingovým pravidlám." uviedol Dubovský pre web atletika.sk.Okrem osemčlenného realizačného tímu stanoveného Svetovou atletikou budú pôsobiť v Budapešti s extra akreditáciou tréneri Matej Spišiak a Rudolf Lukč. Kouč osemstovkárky Gabriely Gajanovej Louis Heyer je člen švajčiarskej výpravy.