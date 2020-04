V bundesligových kluboch začínajú s tréningami v malých skupinách

Kolín 3. apríla (TASR) - V bundesligových futbalových kluboch 1. FC Kolín a Fortuna Düsseldorf začnú od pondelka opäť s tréningami. Najvyššia nemecká súťaž je pre pandémiu koronavírusu prerušená minimálne do konca mesiaca, no hráči Kolína a Düsseldorfu budú od 6. apríla trénovať v menších skupinách.



Už v piatok pristúpili k tomuto kroku v Eintrachte Frankfurt. Hráči trénovali po vypršaní karantény s loptou. Na štadióne v Hessensku platili prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia. "V jednej skupine mohli trénovať maximálne traja hráči, no je pozitívne, že sa veci postupne začínajú vracať do normálu," povedal pre agentúru SID tréner Eintrachtu Adi Hütter.