V bystrickom derby uspela Slávia, Young Angels zdolali Šamorín

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slávia zdolala v bystrickom derby UMB 80:40.

Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Basketbalistky Young Angels Košice a Slávie ŠKP Banská Bystrica zostávajú po treťom kole Tipos extraligy žien so stopercentnou bilanciou. Košičanky triumfovali nad Šamorínom 73:54, Slávia zdolala v bystrickom derby UMB 80:40.



Tipos extraliga žien - 3. kolo:

Young Angels Košice - ŠBK Šamorín 73:54 (41:29)

najviac bodov: Dubecká a Pittmanová po 14, Antoshová 10 - Pančuková 18, Kononučenková 14, Slama 10



BK ŠK UMB Banská Bystrica - Slávia ŠKP Banská Bystrica 40:80 (22:35)

najviac bodov: Rostocká 13, Maliarová 8, Matejčíková 5 - Janštová 14, Simpsonová 13, Chovaníková a Pinzanová po 12
