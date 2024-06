V C-skupine repete Slovincov a Dánov, Kek: Sme outsider

Nedeľa 16. júna, 18.00



C-skupina, 1. kolo /Stuttgart Arena/



Slovinsko - Dánsko



Predpokladané zostavy:



Slovinsko: Oblak - Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža - Horvat, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar - Šporar, Šeško



Dánsko: Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Höjbjerg, Bah - Höjlund, Wind

Stuttgart 15. júna (TASR) - "Starí známi" z kvalifikácie sa spolu stretnú aj na finálovom turnaji ME v Nemecku. Futbalisti Slovinska a Dánska otvoria v nedeľu o 18.00 h v Stuttgarte zápolenia v C-skupine, pričom favoritom na trojbodový odpich je aj vzhľadom na kvalitu kádra a výsledky vzájomných zápasov tím z Jutského polostrova.Dáni prichádzajú do Nemecka s trojzápasovou víťaznou šnúrou, no solídnu formu má aj ich protivník. Slovinsko, ktoré sa na kontinentálny šampionát prebojovalo po 24 rokoch, neprehralo šesť duelov v rade. S Dánskom odohralo v kvalifikácii dve vyrovnané stretnutia, doma remizovalo 1:1 a vonku prehralo 1:2. V konečnej tabuľke mali oba tímy na konte 22 bodov, Dáni vyhrali H-skupinu práve vďaka lepšej bilancii vzájomných zápasov." uviedol pre uefa.com kouč dánskeho tímu Kasper Hjulmand. Mužstvo sa pod jeho vedením prebojovalo na ME 2020 do semifinále, kde prehralo 1:2 s Anglickom po predĺžení. Dáni sa budú v Nemecku spoliehať na kvality brankára Kaspera Schmeichela a v poli na os hráčov z klubov Premier League - Pierre-Emile Höjbjerg, Christian Eriksen, Rasmus Höjlund.Lekársky tím Slovincov má plné ruky práce, aby dal dokopy viacero hráčov, ktorých trápia rôzne šrámy. Otáznik visí nad štartom obrancov Petu Stojanoviča a Mihu Blažiča a stredopoliarov Benjamina Verbiča a Sandiho Lovriča. "," uviedol ľavý obranca Erik Janža v rozhovore pre portál footballplanet.si.myslí si tréner Matjaž Kek, ktorý sa bude v útoku spoliehať na Benjamina Šeška. Dvadsaťjedenročný zakončovateľ RB Lipsko potvrdil svoj potenciál a vo svojej premiérovej sezóne v Bundeslige nastrieľal 14 gólov, pričom ďalšie dva pridal v Nemeckom pohári aj Lige majstrov. Počas kvalifikačného cyklu bol s piatimi presnými zásahmi najlepší strelec Slovincov a formu na turnaj v Nemecku si naladil v závere klubovej sezóny sériou, keď skóroval sedemkrát za sebou.